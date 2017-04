Umfrage: Pharmaindustrie stuft UPS und Marken als Spitzen-Logistikanbieter für klinische Studienein

Teilnehmer der neuen Nice Insight-Umfrage nannten operative Exzellenz bei Temperaturdatenerfassung und Managementdiensten

UPS (NYSE: UPS) und Marken wurden von den Teilnehmern der diesjährigen Nice Insight-Umfrage zu Logistik in der klinischen Lieferkette als Spitzenanbieter bei der Temperaturdatenerfassung und Management-diensten bei Materialien für klinische Studien gewürdigt. Die Umfrageergebnisse wurden in der Märzausgabe 2017 des Pharma’s Almanac, einer vierteljährlichen Beilage der Fachzeitschrift American Pharmaceutical Review, veröffentlicht.

Nice Insight, die Forschungsabteilung der New Yorker Agentur That’s Nice, A Science Agency führte ihre erste Marktforschungsstudie durch, um die Auffassungen der Pharmaindustrie zu den prominentesten Logistikanbietern für die weltweite Lieferkette zu bewerten. Nice Insight befragte 320 der wichtigsten Entscheidungsträger im Bereich Healthcare-Logistik in großen und mittelgroßen Unternehmen in Nordamerika, Europa und Asien. UPS/Marken erzielten durchgängig die höchsten Werte bei den Umfrageteilnehmern im Hinblick auf das Spektrum an technischen, operativen und Servicekompetenzen. Die Umfrage wurde kurz nach Bekanntgabe und Abschluss der Übernahme von Marken durch UPS durchgeführt und ausgewertet. Somit befanden sich die beiden Unternehmen zusammen unter den 22 Spitzenanbietern, die im Hinblick auf die Lieferkettenlogistik für die Pharma- und Biotechnologiebranche bewertet wurden.

„UPS und Marken fühlen sich geehrt, dass die Branche uns für unsere Best-in-Class-Dienstleistungsangebote für klinische Studien Anerkennung zollt,“ sagte Geoff Light, UPS Präsident für die Healthcare-Logistikstrategie. „Größere Therapieerfolge durch anspruchsvolle Arzneimittel und Impfstoffe beginnen mit der Durchführung von Studien, und optimierte Logistik ist ein wesentlicher Bestandteil medizinischer Forschung und Entwicklung.“

Für UPS, das 2016 eine Kapazitätserweiterung bei klinischen Studien bekanntgab, ist Logistik im Gesundheitswesen eine strategische Priorität. Ebenfalls im Dezember 2016 hat UPS mit der Übernahme von Marken seine Investitionen in die eigene Marktkompetenz weiter fortgesetzt. Marken arbeitet eng mit seinen Kunden und Prüfzentren für klinische Studien zusammen, um Arzneimittel, Materialien für klinische Studien und biologische Proben abzuholen und zu versenden. Als Branchenführer ist Marken für sein Engagement beim Erreichen von Meilensteinen bekannt sowie für pünktliche Lieferung, Flexibilität beim Umgang mit Veränderungen, regulatorische Kompetenz und ein gutes Verständnis der Kundenbedürfnisse. Markens weltweites Netzwerk unterstützt die wachsende Nachfrage nach Dienstleistungen direkt für Patienten sowie die zuverlässige Handhabung von Materialien für die Zell- und Gentherapie.

„Das exponentielle Wachstum bei Zell- und Gentherapien ist ein gutes Beispiel dafür, dass klinische Forschung eine optimierte Lieferkette erfordert, die von einem Team gemanagt wird, das Erfahrung mit Logistiklösungen für komplexe Therapien hat,“ sagte Wes Wheeler, Vorstandsvorsitzender von Marken. „Marken weiß das Vertrauen in unsere Kompetenz zu schätzen, das uns die Pharmaindustrie entgegenbringt. Mit der Unterstützung von UPS werden wir auch weiterhin wachsen und Innovationen schaffen, damit wir gemeinsam weltweit branchenführend bleiben.“

Nice Insight hat die Umfrage zur Logistik in der klinischen Lieferkette entwickelt, „um bei Marktwahrnehmungen am Puls der Zeit zu bleiben, wenn es um klinische Logistik und Dienstleister im Datenmanagement geht,“ sagte Steve Kuhn, Executive Content Director bei That’s Nice LLC und einer der Redakteure von Pharma’s Almanac. „Der Versand von Materialien für klinische Studien erfordert Temperaturkontrolle, Überwachung und ein breites Spektrum an weiteren Speziallösungen. Da möchten wir schon gerne Einblicke bekommen, wen die Unternehmen als Branchenführer der Lieferkette ansehen.“

Die Umfrageergebnisse werden demnächst auf der Fachkonferenz des US-Verbands für Arzneimittel, Chemietechnik und Verwandte Technologien (Drug, Chemical and Associated Technologies Association (DCAT)) an die Teilnehmer in der Sparte Arzneimittelentwicklung und -herstellung verteilt. Außerdem werden die Ergebnisse bei der Interphex, einer Branchenveranstaltung für das Fachpublikum im Bereich Arzneimittel, Biotechnologie und Medizinprodukte, kommuniziert. Beide Konferenzen finden im März in New York statt.

Über UPS

UPS ist ein weltweit führendes Logistikunternehmen, das umfassende Lösungen für den Paket- und Frachttransport, die Förderung des internationalen Handels und den Einsatz modernster Technologie anbietet, damit die Geschäftswelt effizienter arbeiten kann. UPS hat seinen Hauptsitz in Atlanta, USA, und bietet seine Dienstleistungen in über 220 Ländern und Gebieten an. Weitere Informationen zum Unternehmen gibt es unter ups.com, den Unternehmensblog finden Sie unter longitudes.ups.com. Um direkt auf UPS-Nachrichten zuzugreifen, rufen Sie bitte pressroom.ups.com/RSS auf oder folgen Sie @UPS_News.



Über UPS Healthcare

UPS bietet weltweit Best-in-Class-Lösungen für die Lieferkette sowie Compliance-Kompetenz für Unternehmen in den Branchen Pharma, Biopharma und Medizinprodukte. Das Unternehmen hat mehr als 60 Healthcare-Einrichtungen sowie mehr als 750.000 Quadratmeter cGMP- und cGDP-konforme Fläche für den Healthcare-Vertrieb. Ferner hat UPS mit 950 Einrichtungen das weltweit größte Netz von Lagern. Für Pakete mit strengen Anforderungen an die Umgebungstemperatur (von Kathodenstrahl-röhren bis zu kryogener Kühlung) und Sendungen, die rund um die Uhr überwacht werden müssen, bietet das Unternehmen Lösungen wie UPS Temperature True™ und UPS Proactive Response™. UPS ist im Bereich Healthcare auf Expansionskurs und hat kürzlich die Unternehmen Marken, CEMELOG und Poltraf übernommen, um auch künftig den komplexen und veränderlichen Bedarf der Lieferkette im Gesundheitswesen und in den Biowissenschaften zu erfüllen. Mehr Informationen finden Sie unter ups.com/healthcare.

Über Marken

Marken ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von UPS. Marken ist die einzige patientenzentrierte Organisation in der Lieferkette, die sich hundertprozentig auf die Branchen Arzneimittel und Biowissenschaften konzentriert. Marken ist Marktführer, wenn es um Direktlieferungen an Patienten und den Versand von biologischen Proben geht, und bietet das modernste GMP-gerechte Netzwerk von Depots und Logistikzentren an 45 Standorten weltweit für die Lagerung und den Vertrieb von Materialien für klinische Studien. Mit mehr als 720 Mitarbeitern betreut Marken jeden Monat mehr als 50.000 Lieferungen von Arzneimitteln und Biomaterialien in allen Temperaturbereichen und in mehr als 150 Ländern. Auch zusätzliche Dienstleistungen wie die Herstellung von Bio-Kits, Beschaffung, Lagerung und Vertrieb von Hilfsstoffen, Verifizierung und Qualifizierung von Transportrouten sowie GDP, Beratung bei regulatorischen und Compliance-Fragen stärken Markens einzigartige Position in der Pharma- und Logistikbranche. # # #