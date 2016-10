UPS beschleunigt Standard Versand Österreich – Schweiz

UPS hat am 11. Oktober eine Reihe von Verbesserungen seines Bodennetzwerks angekündigt, durch die sich erweiterte Exportmöglichkeiten für Kunden in Österreich ergeben. Diese Unternehmen können Pakete jetzt mit dem UPS Standard Versand an etwa 60 Prozent der Bevölkerung in der Schweiz bis zu 48 Stunden schneller versenden.

„Obgleich unser schnellster Service immer die Optionen UPS Express Plus, UPS Express, UPS Express Saver und UPS Express Freight sein werden, haben wir die regulär festgelegte Versandzeit für unseren günstigsten grenzüberschreitenden Service um bis zu zwei Tage verkürzt“, sagte Nando Cesarone, President, UPS Europe. UPS habe sich entschieden, bis 2019 insgesamt 2 Mrd. USD in sein europäisches Netzwerk und seine Infrastruktur zu investieren. Die verbesserte Anbindung sei Teil des Programms, das den Kunden in Europa schnelle und effiziente Verbindungen in neue Märkte eröffne.

Schnellere Lieferzeiten ermöglichen Unternehmen in Österreich ihre Produkte grenzübergreifend zu verkaufen. Laut einer UPS Studie zum Exportverhalten europäischer KMUs 2015 (European SME Exporting Insights), für die mehr als 10.000 Eigentümer von klein- und mittelständischen Unternehmen befragt wurden, haben Exportunternehmen einen bedeutenden Vorteil gegenüber denjenigen, die sich ausschließlich auf ihr Heimatland konzentrieren.

Ecommerce Europe schätzt, dass die Internetwirtschaft von 2,2 Prozent des europäischen Bruttoinlandprodukts im Jahr 2014 auf 6,6 Prozent bis 2020 wachsen wird. Durch den Anstieg des E-Commerce sind Kunden in einer stärkeren Position als je zuvor, wenn sie Nachschub- oder Servicekäufe in traditionellen Bereichen wie der industriellen Fertigung und der Automobilbranche tätigen.

Laut der Konsumentenforschung von UPS brechen 58 Prozent der Online-Konsumenten den Kaufvorgang ab, wenn ihnen die Lieferfrist zu lang erscheint. Darüber hinaus gaben 43 Prozent der Online-Käufer an, dass späte Lieferzeiten die Wahrscheinlichkeit verringern, noch einmal beim selben Händler zu kaufen. Mit dem schnelleren UPS Standard Service können österreichische Unternehmen ihre Produkte rasch und zu angemessenen Preisen an ihre Kunden senden.

www.faster.ups.com

Quelle: oevz.com