UPS setzt Expansionsschritt in Tirol

„Diese Investition zeigt das Vertrauen von UPS in die österreichische Wirtschaft“, sagte Thomas Zeller, UPS Country Manager Österreich und Slowenien, anlässlich der feierliche Neueröffnung des Paketzentrums in Innsbruck. „Die aktuelle Erweiterung wird es uns ermöglichen, die Kunden in Tirol weiterhin zuverlässig und effizient mit Zielen in Österreich, Europa und der Welt zu verbinden.“

Zahlen und Fakten zum Ausbau des UPS Paketzentrums in Innsbruck:

-) Die Betriebsfläche inklusive Lagerhalle wurde nahezu verdoppelt.

-) Zehn neue Parkplätze für UPS Zustellfahrzeuge wurden geschaffen.

-) Das Sortiervolumen wurde von 1.000 auf 2.500 Pakete pro Stunde erhöht.

-) Den Mitarbeitern stehen jetzt neue Aufenthaltsräume und Duschen zur Verfügung.

-) Das erste Obergeschoss ist komplett aus Holz gebaut, um eine bessere Wärme- und Kälteschutzdämmung zu erzielen.

