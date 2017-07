UPS startet Micro-Depot-Logistik in München

Diese Art der Paketzustellung ist Teil der öffentlich-privaten Kooperation „City2Share“. Sie sieht vor, dass die Container am frühen Morgen mit Paketen für die jeweiligen Regionen beladen und vor Ort von UPS-Mitarbeitern als Ausgangsbasis genutzt werden. Auf den letzten Metern wird die Ware dann mit elektrisch unterstützten „Cargo Cruisern“, konventionellen Lastenrädern und Sackkarren zuzustellen. Dieses neue Liefersystem ersetzt drei Zustellfahrzeuge und trägt somit zur Emissions- und Lärmreduzierung in der Hauptstadt bei.

UPS hat im Februar 2012 sein erstes städtisches Zustellsystem dieser Art in Hamburg eingeführt. Auf diese Weise verschwinden an jedem Arbeitstag zwischen sieben und zehn Zustellfahrzeuge aus der Hamburger Innenstadt. Das Logistikunternehmen hat zudem weitere nachhaltige Stadtlieferprojekte in Offenbach bei Frankfurt am Main, Oldenburg sowie Herne, als auch in Österreich, Belgien, Frankreich, Irland und Italien gestartet und stellt dort Pakete unter anderem zu Fuß und mit dem Fahrrad zu.

Studierende der Münchner Akademie Mode & Design (AMD) gestalten für das Projekt in Bayern drei Container, die als Mini-Paketlieferplätze an drei Standorten in München aufgestellt werden. Für ihre Prüfung im Juli können die Studierenden bis zu zwei Entwürfe einreichen, die dann von einer Jury bestehend aus UPS- und City2Share-Vertretern bewertet werden.

www.ups.com

Quelle: oevz.com