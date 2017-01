UTA gründet neue Niederlassung in Österreich

Stärkung der internationalen Ausrichtung und Intensivere Betreuung des österreichischen Markts

Die UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) lässt sich in Österreich nieder und eröffnet eine neue Zweigstelle in Wien. Ab dem 1. Februar 2017 kümmert sich dort ein 6-köpfiges Vertriebsteam um die Einführung und Vermarktung der UTA-Produkte. Damit setzt der Tank- und Servicekartenanbieter seinen Internationalisierungskurs weiter fort und sorgt für eine noch intensivere Betreuung des österreichischen Marktes, an dem er momentan einen Anteil von 18 Prozent hält.

„Aufgrund der zentralen geografischen Lage mitten in Europa und der damit verbundenen Funktion als Logistikdrehscheibe für Zentral-, Südost- und Osteuropa ist Österreich für uns ein Wachstumsmarkt mit sehr hohem Potenzial“, sagt Matthias Striegel, der als General Manager für den Ausbau des dortigen Vertriebs verantwortlich ist. Immerhin hat sich der Logistikstandort Österreich im aktuellen Logistik Performance Index der Weltbank von Platz 22 auf Rang 7 verbessert, was unter anderem als wichtiger internationaler Indikator für Betriebsansiedlungen gilt. So sind im österreichischen Güterfernverkehr mittlerweile rund 3.300 Unternehmen tätig – Tendenz steigend. Von ihnen nutzen laut einer Consultic-Studie rund 70 Prozent Tank- und Servicekarten, die bei 68 Prozent aller Kraftstoffbetankungen im ausländischen Fernverkehr zum Einsatz kommen. Dabei werden allerdings nicht nur Kraftstoffe über das Kartensystem bezogen, sondern häufig auch Services wie die Begleichung von Brücken-, Maut- und Tunnelgebühren oder der 24-Stunden-Notfalldienst in Anspruch genommen. „Die lokale Präsenz erleichtert nicht nur die Betreuung unserer Kunden vor Ort, die von uns länderübergreifende Komplett- und Serviceangebote aus einer Hand erwarten, sondern auch die Zusammenarbeit mit den Tankstellenbetreibern“, ergänzt Striegel.

Mit dem UTA-Kartensystem können mehr als 89.000 Kunden europaweit bargeldlos tanken, Mauten abrechnen und viele weitere Mobilitäts-Services nutzen: Das UTA-Netz erstreckt sich über 54.000 Stationen in 40 europäischen Ländern. In Österreich verfügt UTA momentan über 1.200 Akzeptanzstellen – darunter die Marken OMV, BP und ENI.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) zählt zu den führenden Anbietern von Tank- und Servicekarten in Europa. Über das UTA-Kartensystem können gewerbliche Kunden an über 54.000 Stationen in 40 europäischen Ländern markenunabhängig und bargeldlos tanken sowie weitere Leistungen der Unterwegsversorgung nutzen. Dazu zählen unter anderem die Mautabrechnung, Werkstattleistungen, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Rückerstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist mehrheitlich in Besitz der Edenred SA (51 Prozent). Die Familien Eckstein und van Dedem halten 34 Prozent, weiterer Anteilseigner ist die Daimler AG (15 Prozent). Der Hauptsitz befindet sich in Kleinostheim/Main. Rund 400 Mitarbeiter erwirtschaften im UTA-Verbund einen Jahresumsatz von knapp 2,6 Milliarden Euro. UTA wurde bereits zum zehnten Mal in Folge vom Beratungsunternehmen ServiceRating, dem Mannheimer Institut für Marktorientierte Unternehmensführung (IMU), dem Meinungsforschungsinstitut YouGov und der Wirtschaftszeitung Handelsblatt zu einem der kunden- und serviceorientiertesten Dienstleister Deutschlands gewählt. www.uta.com

