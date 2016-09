Validierte KNAPP-Expertise mit SAP® EWM

Als validierter SAP-Partner baut KNAPP sein SAP EWM Geschäftsfeld weiter aus und informiert über seine SAP basierten Lösungen am SAP Infotag für Lager- und Transportmanagement am 11. Oktober 2016 in Mannheim.

Im dritten Quartal 2016 wurde KNAPP sowohl von SAP als Partner mit „Recognised Expertise in Supply Chain Management“ in Österreich, als auch von warehouse-logistics.com für SAP EWM validiert. KNAPP bietet seinen internationalen Kunden, wie zum Beispiel der Hyster Yale Group, EGGER, ENGEL, KWIZDA oder Hungaropharma SAP Extended Warehouse Management für RF bzw. Voice geführte, teil- und vollautomatisierte Lager, Retrofit- und 7/24h Hotline-Lösungen.

Nicht nur die kumulierte Erfahrung von mehr als 1.600 realisierten Logistiksystemen spricht für KNAPP als SAP EWM Integrator. Sondern Unternehmen mit durchgängiger SAP IT Strategie profitieren auch von der KNAPP spezifischen Herangehensweise bei der Projektabwicklung, die sicherstellt, dass die Lösung die Geschäftsprozesse in den Branchen Healthcare, Retail/E-Commerce, Fashion und Industry optimal unterstützt. Gemäß dem KNAPP-Leitsatz making complexity simple liegt der Schwerpunkt sowohl auf bewährten Materialfluss-Strategien und Best Practice-Prozessen als auch auf optimierter Usability, wie zum Beispiel dem innovativen Bedienkonzept easyUse für Arbeitsplatz-Oberflächen) bei bestmöglicher Nutzung des SAP EWM Standards.

KNAPP-Themen am SAP-Infotag Lager- und Transportmanagement am 11.10.2016 in Mannheim auf Stand 22:

OSR ShuttleTM mit SAP EWM

Produktionslogistik 4.0 mit SAP EWM

Optimierte Usability (easyUse) mit SAP EWM

Zur KNAPP IT Solutions GmbH: KNAPP bietet neben KiSoft WMS/WCS als SAP -Partner auch SAP EWM basierte Lagerverwaltungs- und Materialflusslösungen an. Die KNAPP IT Solutions GmbH, ein Unternehmen der KNAPP-Gruppe in Grambach bei Graz, ist der Spezialist für maßgeschneiderte SAP Extended Warehouse Management für RF bzw. Voice geführte, teil- und vollautomatisierte Lager, Retrofit- und 7/24h Hotline.

Presse-Kontakt KNAPP AG:

Margit Wögerer

Presse & Marketing

KNAPP AG

Tel: +43 5 04952-2501

E-Mail: presse@knapp.com

Kontakt KNAPP IT Solutions GmbH:

Gerald Lassau

Geschäftsführer

KNAPP IT Solutions GmbH

E-Mail: sapewm@knapp.com

www.knapp.com/SAP