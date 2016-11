Van den Bosch eröffnet erste Tankreinigungsanlage in Westafrika

Der Logistikdienstleister Van den Bosch und MTG haben eine Tankreinigungsanlage im Hafen Tema in Ghana eröffnet. Die Anlage wurde nach westeuropäischen Qualitätsstandards gebaut und ist die erste dieser Art in Westafrika.

„Eine steigende Zahl von Unternehmen versendet ihre Flüssigkeiten nach Afrika als Schüttgut anstatt in kleinen Gebinden“, erläutert Paul van de Vorle, Vorstandsmitglied bei Van den Bosch. „Mit der Inbetriebnahme der Tankreinigungsanlage können wir eingehende und ausgehende Ladungsströme leichter koordinieren und Unternehmen bei der Umstellung auf Schüttguttransporte unterstützen. Dies wird viele Vorteile bei der Abfertigung und Beheizung und Einsparungen bei den Verpackungskosten bringen.“

Darüber hinaus soll die Tankreinigungsanlage nachhaltigeren Verkehr im ghanesischen Markt fördern. Paul van de Vorle erklärt: „Tankcontainer konnten in Westafrika bislang nirgendwo professionell gereinigt werden. Durch unser Investment ist es nun möglich, Tankcontainer in Ghana reinigen zu lassen, was neue Möglichkeiten für Versender und Transportunternehmen bewirkt. Die Reinigungsstation schafft ein besseres Gleichgewicht zwischen eingehenden und ausgehenden Warenströmen und reduziert die Anzahl der Leertransporte. Kurz gesagt: eine nachhaltige Logistiklösung.“

Betreiber der Reinigungsstation ist MTG, eine Tochtergesellschaft des Logistikdienstleisters Portside. Im vergangenen Jahr begann Van den Bosch eine Kooperation mit Portside als Vertretung im ghanesischen Markt. MTG besitzt auch das Containerdepot in Tema, auf dem sich die Reinigungsstation befindet.

Geschäftsführer Bas de Vaal zeigt große Begeisterung über die neue Reinigungsstation: „Wir können nun ein komplettes Logistik-Konzept für alle Import- und Export-Unternehmen von flüssigen Massengütern bieten. Zudem können die Tankcontainer für den Transport flüssiger Massegüter ins Hinterland wie Burkina Faso und Niger verwendet werden.“

Quelle: oevz.com