Vielseitige Zentrallagerlogistik an den Standorten der VCK Logistics Supply Chain Solutions

VCK Logistics Supply Chain Solutions erweitert sein Standort-Netzwerk, um noch besser auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen.

Das Unternehmen mit Standorten in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden agiert innerhalb der Telekommunikations-, Cargo- und Zentrallagerlogistik und legt dabei großen Wert auf moderne Standortausrüstung und hohe Sicherheit. Mit rund 100000 qm Lagerkapazität für Last Mile Logistics (in D und CH) bietet es seinen Kunden ideale Voraussetzungen für individuelle Logistiklösungen. Im Moment befindet sich ein neuer Logistikstandort von über 30000 qm in Duisburg im Aufbau. Die operative Inbetriebnahme ist für Mai 2017 geplant.

Value-Added-Services

Die Leistungen des Logistik-Unternehmens umfassen weit mehr als nur die reine Ein- und Auslagerung von Waren. Value-Added-Services und Sicherheitskonzepte für die Kunden runden das Gesamtangebot ab. VCK Logistics Supply Chain Solutions Düsseldorf erhielt kürzlich erneut die anerkannte TAPA-Zertifizierung nach TAPA Standard FSR A. Sicherheit wird durch viele weitere Maßnahmen gewährleistet, wie z.B. durch den Einsatz eines Röntgengerätes sowie eines Drogen und Sprengstoffspurendetektionsgerätes für den Bereich Air-Cargo-Handling oder durch ESDSchutzzonen innerhalb technischer Serviceflächen, um empfindliche Bauteilen vor elektrostatischer Entladung zu schützen.

Um dem Kunden modernsten Service anzubieten, werden zudem IT-Prozesse kontinuierlich überarbeitet. In mehreren Schritten wird eine auf Microsoft Dynamics basierende IT-Lösung in allen Bereichen der VCK Logistics eingeführt, um die Prozesse zu verschlanken, zu optimieren und effizienter zu gestalten.

Standorte in Deutschland

Die Metropolregion Rhein-Ruhr ist ein idealer Standort für Logistikunternehmen. Durch die zentrale Lage und die hervorragenden Verkehrsanbindungen ist der Zugang zu den wichtigsten Märkten in Europa optimal gewährleistet. Neben der Cargo- und Telekommunikationslogistik führt die VCK Logistics auch Services im Bereich Zentrallagerlogistik durch, z.B. für Güter aus der Hightech- und IT-Branche. Neben der Warenbewegung werden viele weitere Leistungen für die Kunden erbracht wie z.B. die Erstellung individueller Logistikkonzepte sowie maßgeschneiderte technische Dienste und Service-Center-Leistungen. Am neuen Standort in Duisburg errichtet die VCK Logistics SCS Projects GmbH das Supply Hub, mit einer Größe von über 30000 qm zusammenhängender Hallenfläche, für ein großes Unternehmen aus der Telekommunikationsbranche.

Standort in der Schweiz

Am Standort Büron in der Schweiz erbringt die VCK Logistics SCS AG Zentrallagerlogistik-Leistungen für Kunden aus den verschiedensten High-Tech-Branchen. VCK Logistics übernimmt beispielsweise das Staging von Geräten, Umbauten oder die Montage bestimmter Komponenten in Geräten und deren Funktionsprüfung. Das Unternehmen bietet auch spezielle Assembly-Center für Kundenprojekte sowie technische Serviceflächen in denen bspw. Güter wie Server, PCs und andere technische Geräte und Maschinen bearbeitet werden. Auch in Büron sind die Dienstleistungen nicht nur auf die reine Lagerung und Warenbewegung begrenzt: Staging, Labeling, Umverpackung, Swap-Rollout und Inventarisierungen werden erbracht.

„All dies zeigt, wie umfassend die Services von VCK Supply Chain Solutions sind. Wir bieten unseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen mit klarem Mehrwert“, so die Geschäftsleitung, vertreten durch Dirk Völker und Michael Wortmann.