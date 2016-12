VTL PartnerAwards 2016

Die Vernetzte-Transport-Logistik GmbH (VTL) hat Ende November ihre PartnerAwards 2016 verliehen. In diesem Jahr wurden die Preise in den vier Kategorien „Beste Qualität“, „Mengenstärkster Partner national“, „Mengenstärkster Partner international“ und „Mengenstärkster Exportpartner“ vergeben.

Die Gewinner wurden beim Systemtreffen in Stuttgart für ihre herausragenden Leistungen mit dem PartnerAward prämiert. Für die beste Qualität wurde die Spedition Hoss GmbH & Co. KG aus Siegburg ausgezeichnet. Sie schaffte es, in den verschiedenen Kategorien des monatlichen VTL-Rankings die höchste Punktzahl zu erreichen.

Mit 74.280 Sendungen und 23.387 Tonnen über das VTL-System wurde die LOXX Logistik & Spedition GmbH aus Gelsenkirchen mengenstärkster Partner national. Und der Sieger im internationalen Bereich ist die CFL logistics S.A.

Der luxemburgische Logistikdienstleister speiste 31.642 Sendungen mit insgesamt 16.038 Tonnen in das Stückgutnetzwerk ein. Das sind knapp dreimal mehr Sendungen und fünfmal mehr Gewicht als der zweitplatzierte Partner in dieser Kategorie. Stärkster Exportpartner ist die Richard Müller GmbH & Co. KG aus Gelnhausen, der die meisten Mengen ins Ausland im Betrachtungszeitrum von 12 Monaten über VTL versendet hat: 8.822 Sendungen und 3.070 Tonnen.

VTL verleiht die PartnerAwards seit 2011. Sie sind aufgrund der klar definierten Auswahlkriterien nicht nur eine Anerkennung für erstklassige Leistungen, sondern auch für Entscheider sowie potenzielle Kunden eine nützliche Orientierungshilfe bei der Auswahl eines europaweiten Stückgut-Netzwerkes.

Foto: Von links: Edwin Noll (Richard Müller GmbH & Co. KG), Michael Rau (CFL logistics S.A.), Thomas Wilberg (Hoss GmbH & Co. KG), Michael Riewe (LOXX Logistik & Spedition GmbH), Lothar Klatt (Hoss GmbH & Co. KG)