Wachsender Fachkräftebedarf in der Transportwirtschaft

Wie die aktuelle Konjunktur-Befragung der Bundessparte Transport und Verkehr in der WKÖ zeigt, verläuft die wirtschaftliche Entwicklung in der heimischen Transportwirtschaft nur schleppend. Die Stimmung unter den befragten Betrieben hat sich eigetrübt, die Erwartungen an die Geschäftstätigkeit der nächsten Monate pendeln um die Null-Linie.

Bundesspartenobmann Alexander Klacska bezeichnete das vor Journalisten als einen besorgniserregenden Befund, zumal die Transportwirtschaft als Dienstleister für die gesamte Wirtschaft fungiere.

Zwei von drei Befragten sagen, unzureichende Nachfrage ist für sie ein Hauptbelastungsfaktor. Als zweithöchste Belastung nennen die Unternehmen den Fachkräftemangel, der zunimmt, obwohl der Beschäftigtenstand in den letzten Monaten gesunken ist.

Das sei ein Indikator dafür, dass die Ausbildungsvorgaben in der Branche geändert werden müssten, bemerkte Alexander Klacska: „In Anlehnung an die duale Ausbildung sollten die Betriebe den jungen Menschen zuerst Beschäftigung geben können – und erst dann weitere Qualifikationsschritte folgen.“

