Gemeinsam internationale Lieferketten innovativ steuern

WARGITSCH & COMP. AG, weltweiter Anbieter für Transformationsdienstleistungen und der IT-Dienstleister für die Logistik EURO-LOG werden künftig eng zusammenarbeiten. Im Rahmen der strategischen Partnerschaft steht Stammkunden und potenziellen Neukunden das kombinierte Know-how der beiden Spezialisten für die Optimierung ihrer logistischen Prozesse zur Verfügung.

Gemeinsames Ziel der Zusammenarbeit ist es, mit hochwertigen Software-Lösungen und einem erstklassigen Kundenservice globale, multimodale Lieferketten von Unternehmen aller Branchen innovativ zu steuern. WARGITSCH & COMP. AG bringt weltweite Marktexpertise in den Wirtschaftszweigen IT und Automotive in die Partnerschaft ein. Außerdem öffnet das Unternehmen Zugang zu Experten im asiatischen Raum. Denn mit der Tochtergesellschaft Wargitsch Asia Pacific Pte. Ltd. verfügt die Beratungsfirma über einen eigenen Standort in Singapur.

„Mit WARGITSCH & COMP. AG haben wir einen verlässlichen und sehr erfahrenen Partner gefunden, der unser Leistungsportfolio optimal ergänzt. Nun können wir Unternehmen bei Bedarf auch in Asien direkt vor Ort unterstützen und neue Services anbieten. Indem wir uns international positionieren und unseren Kunden beratend zur Seite stehen, können wir die Kunden noch besser bedienen“, sagt Jörg Fürbacher, Vorstand der EURO-LOG AG.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit EURO-LOG. Wir sind fest davon überzeugt, dass Kunden von den fortschrittlichen Software-as-a-Service-Leistungen aus der Cloud profitieren. Von der strategischen Partnerschaft gehen für beide Unternehmen positive Impulse aus“, fügt Dr. Wargitsch, Vorstand der WARGITSCH & COMP. AG, hinzu.

Die gemeinsame Ausrichtung, State-of-the-Art Services mit aktiver Beratung und kompetenter Betreuung zu verbinden und damit zum Beispiel internationale Lieferketten transparent und gleichzeitig sicher zu machen, diese aktiv in Echtzeit zu steuern und somit nachhaltig zu verbessern, schafft den Mehrwert für den Kunden.

Die WARGITSCH & COMP. AG

Die WARGITSCH & COMP. AG wurde 2008 gegründet. Sie ist eine private Aktiengesellschaft, die zusammen mit ihrem Tochterunternehmen WARGITSCH ASIA PACIFIC PTE. LTD. in Singapur weltweit aktiv ist. Sie stellt im Rahmen ihres Spektrums an Transformationsdienstleistungen holistische Beratungs-, Projektmanagement- und Kommunikationsleistungen für Manager aller Branchen zur Verfügung. Schwerpunkte liegen in IT- bzw. IT-nahen Projekten sowie im Marketing und Vertrieb. Kunden vorwiegend aus den Branchen Automotive, IT und Industrie nutzen die Services der WARGITSCH & COMP. AG. Der Hauptsitz liegt in Pörnbach, in der wirtschaftsstarken Region zwischen München und Ingolstadt. Das Unternehmen ist inhabergeführt. Damit wird sichergestellt, unabhängig und neutral zu wachsen, ohne die Beratungsqualität und die stabile Unternehmensentwicklung durch kurzfristige Renditeziele externer Investoren zu gefährden.

Die EURO-LOG AG

Der IT-Dienstleister EURO-LOG wurde 1992 als ein Joint Venture der Deutsche Telekom, France Telecom und Digital Equipment gegründet. 1997 wurde das Unternehmen eine „people owned company“ und entwickelte sich zu einem der führenden Anbieter von IT- und Prozessintegration. Über 80 Mitarbeiter sorgen heute am Hauptsitz Hallbergmoos-München mit eigenen Rechenzentren, innovativen Software-Applikationen und individuellen Anbindungen für Transparenz in logistischen Prozessen.

EURO-LOG realisiert sowohl für Verlader als auch für Speditionen und Logistikdienstleister übergreifende Prozesslösungen. Dabei bindet die EURO-LOG AG ihre Lösungen flexibel an bestehende Anwendungen, z. B. SAP-Systeme, an. Der verladenden Industrie bietet EURO-LOG unter anderem Lösungen wie Supply Chain Management, Transportmanagement, Behältermanagement und Zeitfenstermanagement. Das Speditionsportal, mobile Logistiklösungen wie die App Mobile Track, die ONE LINK Auftragserfassung und Palettenmanagement sind speziell für Speditionen und Logistikdienstleister entwickelte Lösungen. Heute nutzen Kunden aus den Branchen Automotive, Industrie, Handel, Hightech, Elektronik, Konsumgüter, Chemie & Pharma, Maschinenbau, Kontraktlogistik, Spedition & Logistik und weitere die Lösungen von EURO-LOG.

