WCA lanciert neues Netzwerk mit Fokus eCommerce

Anlässlich des FIATA Weltkongress in Dublin letzte Woche stellte die weltweit grössste, internationale Speditionsnetzwerk-Gruppe ihr neuestes Baby vor: ein Netzwerk mit Fokus eCommerce, das im September lanciert wurde.

Das Netzwerk soll die Zusammenarbeit zwischen Spediteuren fördern, die für B2B- und B2C-Onlinehändler im grenzüberschreitenden Verkehr tätig sind. Es soll ihnen ausserdem helfen, den stark wachsenden eCommerce-Markt, der 2015 in den USA auf 50 Mrd. USD, in China auf 44 Mrd. USD und in der EU auf 41 rd. USD geschätzt wurde, noch besser zu bedienen. Das Netzwerk soll bis Februar 2017 voll aktiv sein. WCA gab ausserdem bekannt, dass es eine spezielle Rate für die Netzwerk-Mitglieder mit UPS für Pakete auf der letzten Meile ausgehandelt hat.