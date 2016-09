Weiterer Ausbau der Langstreckendienste bei Austrian Airlines

Der Aufsichtsrat der Lufthansa AG hat am 28. September weit reichenden Investitionen in die Flotte von Austrian Airlines zugestimmt. In diesem Zusammenhang ist der Weg frei für die Umsetzung des ersten Strategiepakets unter dem Titel „Next Level Austrian“ am Standort Wien und damit die Anschaffung eines zusätzlichen Interkontinentalflugzeuges sowie zweier zusätzlicher Kontinentalflugzeuge ermöglicht.

Allein diese drei Flugzeuge haben ein Investitionsvolumen von über 100 Mio. Euro. Sie werden am Standort Wien über 230 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Die zwei Airbus A320 werden noch in diesem Jahr die Austrian Airlines Flotte vergrößern, die Boeing 777 kommt voraussichtlich ab Sommerflugplan 2018 zum Einsatz.

In einem nächsten Schritt will Austrian die Modernisierung der Langstreckenflotte entscheiden. Hierbei wird es um eine Investitionssumme von deutlich mehr als einer Milliarde Euro gehen.

Während die zusätzlichen zwei Airbus A320 von Lufthansa unter anderem im deutsch-österreichischen Nachbarschaftsverkehr eingesetzt werden, soll das Großraumflugzeug im nunmehr beschlossenen Paket neue Langstrecken-Direktverbindungen aus Wien bringen. In Betracht gezogen werden sowohl Ziele in Asien als auch in Amerika und Afrika. Zuletzt wurden neue Nonstop-Strecken nach Shanghai, Hongkong und Los Angeles in den Flugplan der Austrian Airlines aufgenommen.

Quelle: oevz.com