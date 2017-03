Weltmarktführer der Intralogistik wächst stark weiter

Arbeitsplätze in der Steiermark schaffen, fortschrittliche Technologien forcieren, die internationale Wirtschaft mit Qualitätsprodukten beleben – das zählt zum täglichen Programm von SSI Schäfer. Der führende Anbieter im Bereich der Intralogistik ist auch weiterhin auf Erfolgskurs und verstärkt sein Team an den steirischen Standorten um über 250 neue MitarbeiterInnen in den kommenden Jahren.

Bereits 1937 entwickelte Fritz Schäfer in seiner kleinen, häuslichen Werkstatt den innovativen Lagerfix-Kasten und startete somit die Erfolgsgeschichte seines Unternehmens. 80 Jahre später zählt SSI Schäfer zu den Weltmarktführern der Intralogistik. Mit heute mehr als 9500 MitarbeiterInnen an über 70 Standorten bietet die SSI Schäfer Gruppe sämtliche Leistungen für manuelle und automatisierte Lagersysteme von der Planung über die Realisierung bis hin zum Customer Service & Support an. An den beiden Standorten in Graz und Friesach bei Graz stehen über 1500 MitarbeiterInnen für ein stark wachsendes und zukunftsweisendes Unternehmen. Seit Jahren ist man als einer der attraktivsten Arbeitgeber im steirischen Raum bekannt.

Im Jahr 2017 geht das global agierende Familienunternehmen neu strukturierte Wege. Die IT-Kräfte wurden in der SSI Schäfer IT Solutions gebündelt, Kompetenzen aus Maschinenbau, Elektrik und Steuerung finden in der SSI Schäfer Automation standortübergreifend ihre Heimat. Mit diesem Schritt reagiert SSI Schäfer auf die ständig wachsenden Anforderungen der Märkte sowie der Kunden und positioniert den Geschäftsbereich Logistiksoftware als Kernkompetenz.

Der anhaltende Trend hin zum Online-Handel und die damit verbundene steigende Nachfrage nach automatisierten und effizienten Warenlagern, lässt auch SSI Schäfer weiterhin wachsen und seine Teams stark ausbauen. Und so prognostiziert das Unternehmen, in den kommenden Jahren seine Fachbereiche mit über 250 neuen MitarbeiterInnen zu verstärken.

Technologie mit Weitblick

Alleine im IT-Sektor werden dieses Jahr noch rund 60 neue Kräfte gesucht. Neugierige, experimentierfreudige IT-SpezialistInnen können in einem agilen Umfeld sowohl nachhaltig orientierte Standardprozesse als auch kundenspezifische, pragmatische Lösungen kreieren. SSI Schäfer gilt inzwischen weltweit als einer der größten Anbieter releasefähiger Software für den innerbetrieblichen Materialfluss. Rund 500 IT-ExpertInnen sind in der Steiermark tätig und entwickeln hochperformante Anwendungen zur intelligenten Verknüpfung von Software- und Hardwarekomponenten.

Im Zusammenspiel mit Software sorgt Mechanik, Elektrik und Steuerung für effiziente Abläufe in manuellen und automatisierten Lagersystemen. Um den Ansprüchen der internationalen Kunden auch in Zukunft gerecht zu werden, wird das Leistungsspektrum im Bereich der Fördertechnik und hochdynamischen Kommissioniersysteme sowie der Logistikberatung ständig weiterentwickelt. Auch hierfür ist man im Bereich Automation auf der Suche nach engagierten, teamorientierten Fachkräften, insbesondere für die Steuerungstechnik und Projektleitung.

Um neue MitarbeiterInnen für das familiengeführte Unternehmen zu begeistern, setzt SSI Schäfer auf die Organisation und Durchführung zielgruppenspezifischer Events. Erst kürzlich konnten sich über 400 technisch-interessierte SchülerInnen am Standort in Graz über die interessanten Jobmöglichkeiten sowie zusätzlichen Angebote bei SSI Schäfer informieren. Weitere Events über spannende Karrieremöglichkeiten für Berufseinsteiger sowie Talente mit Erfahrung und Bereitschaft zur Weiterentwicklung folgen demnächst. Wer einerseits die Vorteile eines großen, international agierenden Unternehmens sucht, andererseits jedoch Teamarbeit und eine familiäre Unternehmenskultur schätzt, ist bei SSI Schäfer genau richtig.

http://www.ssi-schaefer.at/