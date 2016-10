Weltweit erster Onlinestudiengang für maritime Logistik

Dank des neuen Onlinestudiengangs „Bachelor Maritime Logistics and Port Management‘“ können künftig Branchenerfahrene aus aller Welt an einem speziellen Studienprogramm teilnehmen und sich so für die nächsten Karriereschritte in der Seeschifffahrts- und Hafenlogistik qualifizieren. Der Fernstudienanbieter WINGS (Wismar International Graduation Services GmbH) und die Hafengesellschaft bremenports arbeiten bei dem Projekt eng zusammen.

„Die Anforderungen in der maritimen Logistik steigen stetig und der Bedarf an Fach- und Führungskräften ist hoch“, sagt bremenports-Geschäftsführer Robert Howe. „Wer hier ins Management aufsteigen möchte, benötigt jahrelange Branchenerfahrung und fundiertes Fachwissen. Gemeinsam mit Wings, einem renommierten Fernstudienanbieter, haben wir einen Onlinestudiengang für die Seeschifffahrts- und Logistikbranche konzipiert.“

„Der Studiengang ist international, englischsprachig und weltweit studierbar“, sagt Studiengangsleiter Professor Dr. Sönke Reise (Wings). „Per Onlinecampus und Studien-App können erstmals berufstätige Studierende aus Deutschland, Südostasien, Südafrika und Südamerika gemeinsam in einer Studiengruppe studieren.“ International erfahrene Professoren und Dozenten aus Deutschland, Österreich und Schweden vermitteln die Lehrinhalte über interaktive Videovorlesungen und Live-Tutorien.

Für den Praxisbezug sorgt bremenports als erfahrener Partner der Branche. Experten der Managementgesellschaft der bremischen Häfen bringen Fachwissen in den Bereichen maritime Logistik, Hafenorganisation und -management sowie bei der Finanzierung logistischer Prozesse und Projekte ein.

Der Onlinestudiengang soll erstmals zum Sommersemester 2017 starten, Anmeldeschluss ist der 28. Februar. Die Prüfungen können in Deutschland an acht Standorten oder weltweit an Goethe-Instituten, Partneruniversitäten, aber auch in Botschaften oder öffentlichen Institutionen geschrieben werden.

Wer heute international studiert, hat beste Aussichten, in einer der weltweit größten Branchen Karriere zu machen. Wirtschaftswissenschaftliches Denken, Controlling, Projekt- und Prozessmanagement werden hier dringend benötigt. Es sind Mitarbeiter von Reedereien, Hafengesellschaften, Logistikunternehmen und Speditionen, aber auch Quereinsteiger, die sich mit branchenspezifischem Fachwissen und einem internationalen Hochschulabschluss für Managementpositionen qualifizieren wollen.

www.bremenports.de; www.wings.hs-wismar.de

Quelle: oevz.com