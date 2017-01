„Wien braucht ein leistungsstarkes Logistiknetz!“

„Wien ist einer der größten Warenumschlagplätze Mitteleuropas. Täglich werden hier rund 130.000 Tonnen umgeschlagen. Dafür braucht es ein leistungsstarkes und funktionierendes Logistiknetz“, appelliert Spartenobmann Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Wien in einer Aussendung. Aus seiner Sicht herrscht bei wesentlichen Themen der Verkehrsinfrastruktur Stillstand. Es sei höchste Zeit, sie umzusetzen.

Für Davor Sertic ist der Bau des Lobautunnels eines der wichtigsten Verkehrsprojekte in Wien. „Die Umsetzung des Projekts bringt wesentliche Entlastungen für Bürger und Unternehmen in der Stadt. So kann durch den Lobautunnel der Verkehr in der Region um bis zu 25 Prozent reduziert werden“, lautet sein Appell.

Für Maria Smodics-Neumann, Obfrau der Sparte Gewerbe und Handwerk in der Wirtschaftskammer Wien, werden Handwerksbetriebe durch die Parkraumbewirtschaftung und Anrainerzonen in ihrem Lieferverkehr laufend behindert. „Was wir brauchen, sind eigene Lieferzonen, Wirtschaftsverkehrsspuren und praxisnahe Ausnahmeregelungen bei Kurzparkzonen und Anrainerzonen“, fordert sie.

Quelle: oevz.com