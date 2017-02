Wirecard ermöglicht flexible Bezahllösungen für PrestaShop

PrestaShop, ein führender Anbieter von Open-Source-Lösungen für E-Commerce, und Wirecard, Experte für Zahlungsabwicklung und Internet-Technologien, arbeiten im Bereich der Zahlungsabwicklung in Onlineshops künftig zusammen. Durch die Kooperation können Händler, deren Onlineshop auf PrestaShop basiert, ihren Kunden von nun an verschiedene gängige Bezahlmethoden, wie beispielsweise Kreditkarte, PayPal oder SOFORT Überweisung, aber auch lokale Zahlarten wie iDeal und Przelewy24, anbieten.

Berit Willenbockel, Head of Partner Management bei Wirecard, betont: „Wir freuen uns sehr, durch die neue Partnerschaft mit PrestaShop Zugang zu zahlreichen einflussreichen Onlineshops zu bekommen und dadurch unser weiteres Engagement im Bereich E-Commerce auszubauen.“

„Unser Ziel ist es, Händler dabei zu unterstützen, professionelle Onlineshops einzurichten. Durch die Zusammenarbeit mit Wirecard können unsere Kunden dem Endkonsumenten nun noch flexiblere Möglichkeiten bei der Bezahlung bieten und so das Einkaufserlebnis verbessern“, sagt Hagen Meischner, Country Manager DACH bei PrestaShop. „Mit Wirecard als Experten für Zahlungsabwicklung und Internet-Technologie haben wir unseren Wunschpartner gefunden.“

Aktuell setzen mehr als 250.000 E-Commerce-Shops in 190 Ländern PrestaShop ein. Das Unternehmen ermöglicht es E-Commerce-Händlern, professionelle Onlineshops zu erstellen. PrestaShop hat ein Büro in Berlin, von wo aus der deutsche, österreichische und Schweizer Markt betreut wird, sowie Niederlassungen in den USA und Frankreich.

Über Wirecard

Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie uns auf Twitter @wirecard.

Über PrestaShop

PrestaShop wurde 2007 gegründet und stellt eine kostenlose E-Commerce-Software zur Verfügung, die auf dem innovativen Open Source-Prinzip basiert. Derzeit setzen mehr als 250.000 E-Commerce-Shops in 190 Ländern PrestaShop ein. Das Unternehmen und seine Community ermöglichen es den E-Commerce-Händlern, schnell und kostengünstig einen professionellen und dabei individuellen Onlineshop zu erstellen. PrestaShop steht auf der 2016 Inc. Liste der 5000 am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas und erhielt den CMS Critic Award als beste E-Commerce-Lösung für KMUs. PrestaShop ist mit einem eigenen Büro in Berlin vertreten, von wo aus der deutsche, österreichische und Schweizer Markt betreut wird. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Miami und Paris, die Fima wird von XAnge Private Equity, Seventure Partners und Serena Capital finanziert.

Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.prestashop.com/de/

Quelle: APA/OTS Wirtschaft