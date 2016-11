WITRON erhält Bayerischen Mittelstandspreis 2016

Europäisches Wirtschaftsforum EWiF vergibt wichtige Auszeichnungen

Hohe Wertschätzung für den Generalunternehmer WITRON Logistik + Informatik GmbH aus Parkstein: der Bayerische Mittelstandspreis 2016 – verliehen vom Europäische Wirtschaftsforum e.V. (EWiF) – geht in die Oberpfalz. Die „Säule des Mittelstands“ und die Urkunde in der Kategorie „Dienstleistung“ nahmen die beiden WITRON-Geschäftsführer Helmut Prieschenk und Christian Dietl im Rahmen eines Gala-Abends im Münchener Maximilianeum aus der Hand von Finanz-Staatssekretär Albert Füracker entgegen. Ziel des Mittelstandspreises ist es, außergewöhnliche unternehmerische Schaffenskraft zu würdigen und einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen.

In seiner Laudatio würdigte der Oberpfälzer Füracker die besondere Leistung des Parksteiner Unternehmens in der Wirtschaft, als Arbeitgeber und für die Gesellschaft.

Unter der Schirmherrschaft von Landtagspräsidentin Barbara Stamm und Staatsministerin Ilse Aigner wurden bereits zum zehnten Mal mittelständische Firmen aus Bayern für besondere Leistungen in den Kategorien Handel, Handwerk, Dienstleistung und Produzierendes Gewerbe geehrt. Vergabekriterien sind herausragende Leistungen in den Bereichen Kundenorientierung, Personalpolitik, Ressourceneinsparung, Innovation und Zukunft, Internationalisierung sowie soziales und gesellschaftliches Engagement. Die Jury setzt sich aus früheren Preisträgern sowie Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Wirtschaftsverbänden und den Medien zusammen.

„Wir sind sehr stolz und freuen uns außerordentlich über diese Ehrung“, so WITRON-Geschäftsführer Helmut Prieschenk. „Zum einen, weil sie die außergewöhnliche Teamleistung unserer 2400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem manchmal sehr fordernden Projektgeschäft würdigt und die Loyalität unserer langjährigen Kunden unterstreicht, welche diesen Erfolg letztendlich ausmachen. Und zum anderen, weil sie eine besondere Wertschätzung für die Lebensleistung unseres Firmengründers Walter Winkler ist, dem es in den letzten 45 Jahren gelungen ist gemeinsam mit seiner Frau ein einzigartiges, erfolgreiches Familienunternehmen zu schaffen. Dieser Preis bedeutet für uns vor allem Ansporn, das Geschaffene zu ehren und WITRON als Oberpfälzer Familienunternehmen mit Innovationskraft, Mut und Fleiß weiter in die Zukunft zu entwickeln.“

Auch Christian Dietl, Geschäftsführer der WITRON-Services, sieht die Ehrung als „eine tolle Auszeichnung für die beeindruckende Entwicklung, die WITRON in den letzten Jahrzehnten genommen hat“. Gleichzeitig sei der Bayerische Mittelstandspreis in der Kategorie Dienstleistung aber sicher kein Grund, sich auf den Lorbeeren auszuruhen, „sondern soll als zusätzliche Triebfeder für zukünftige Erfolge unseres Unternehmens dienen“, so Dietl. „Planung und Realisierung von wirtschaftlichen Verteilzentren sind schon seit vielen Jahren die Stärke von WITRON. Mit diesem Wissen und dieser großen Erfahrung stehen wir unseren Kunden als starker Dienstleistungs-Partner zur Seite – vom Service bis hin zum kompletten Betrieb einer Logistik-Anlage“.

Der Sieger in der Kategorie „Dienstleistung“, WITRON Logistik + Informatik GmbH: (von links) Gratulant EWiF-Präsident Hans Spitzner (Staatssekretär a.D.), Helmut Prieschenk, Geschäftsführer WITRON Logistik + Informatik GmbH (mit Urkunde), Christian Dietl, Geschäftsführer WITRON OnSite Services GmbH (mit Trophäe) sowie Laudator Staatssekretär Albert Füracker.

Bei redaktionellen Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Herr Udo Schwarz, PR + Marketing, Tel. +49/(0)9602/600-0, E-Mail: uschwarz-at-witron.de

WITRON Logistik + Informatik GmbH, Neustädter Str. 21, D-92711 Parkstein