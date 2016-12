Wolters Kluwer Transport Services schließt sich mit TenderEasy zusammen

Transwide von Wolters Kluwer Transport Services (WKTS) hat in Zusammenarbeit mit dem schwedischen Unternehmen TenderEasy eine leistungsstarke Self-Service-Ausschreibungsplattform eingeführt.

Transwide bietet globale Transportmanagement-Softwarelösungen (TMS) an, die Verlader und Logistikdienstleister mit ihrer Transportgemeinde vernetzen. Unternehmen nutzen die Software-as-a-Service-TMS von Transwide, um ihre Transporte zu planen, auszuführen und abzuwickeln.

Die neue Lösung kombiniert nun Transwide TMS – samt zugehöriger Datenbank mit weltweit über 40.000 vorausgewählten Frachtführern – mit der modernen webbasierten Ausschreibungsplattform von TenderEasy.

Das Ergebnis ist eine benutzerfreundliche und flexible Ausschreibungslösung mit einer zentralen Anlaufstelle (One-Stop-Shop), um den Frachtbeschaffungsprozess zu straffen und zu optimieren. Benutzer können die Frachtführer-Datenbank nach Beschaffungskriterien durchsuchen, Angebotsanfragen erstellen und leistungsstarke Algorithmen nutzen, um die Ergebnisse zu optimieren und somit die bestmöglichen Preis-Leistungskombinationen zu erhalten. Auf diese Weise kann ein wesentlich größerer Markt erschlossen werden, wobei durch die Automatisierung der damit verbundene Zeit- und Arbeitsaufwand drastisch reduziert werden kann.

Die neue Lösung ist nicht auf die Auftragsvergabe beschränkt: Transwide unterstützt den gesamten Lebenszyklus der Beschaffung. Vorbereitende Datenanalyse, Lieferantenverwaltung, automatisierte Frachtführerzuteilung und Fracht-Audit sind verfügbar, um sicherzustellen, dass die vereinbarten Tarife angewandt werden und Kunden die anhand des Ausschreibungsergebnisses prognostizierten tatsächlichen Einsparungen realisieren.

Fabrice Maquignon, CEO bei WKTS, sagt: „Durch die Partnerschaft mit TenderEasy können wir unseren Kunden jetzt eine Beschaffungssoftware mit einzigartigen Optimierungsmöglichkeiten anbieten. Das ist ein weiterer großer Schritt für uns, um unseren Kunden eine globale End-to-End-Transportmanagement-Plattform zur Verfügung zu stellen.“

Johan Vagerstam, CEO bei TenderEasy, fügt hinzu: „Wir freuen uns, mit einer renommierten Marke wie Transwide und deren breiten Kundenportfolio zu kooperieren. Die gemeinsame Lösung unterstützt die Kunden dabei, die Frachtbeschaffung in einen umfassenderen Prozess zu integrieren. Sie haben die vollständige Kontrolle über den gesamten Prozess – von der Datenvorbereitung über Supplier-Relationship- und Vertragsmanagement bis hin zur Auftragskommunikation und Abrechnung.“

Über Wolters Kluwer Transport Services

Wolters Kluwer Transport Services mit Sitz in Brüssel ist ein ausgewiesener Spezialist in punkto Transporteffizienz für Frachtführer, Spediteure, Logistikdienstleister und Verlader. Über den Zugang zu Frachtenbörsen (Teleroute, Bursa Transport & 123cargo) sowie Transport- und Auftragsmanagement-Lösungen (FreightCentral, TAS-tms & Transwide), profitieren diese von einem schnellen und hohen ROI und es wird ihnen ermöglicht, im Hinblick auf Umsatz und Kosten, kontinuierlich ihre Transportströme zu optimieren. Außerdem können diese wertvolle Einblicke in Geschäftsprozesse in Echtzeit gewinnen und bleiben über eine einzigartige und sichere Online-Plattform mit der größten Datenbank von über 100.000 Transport- und Logistik-Profis verbunden.

www.wktransportservices.com

Wolters Kluwer Transport Services gehört zur Gruppe Wolters Kluwer, die 2014 einen Jahresumsatz von 3,7 Milliarden Euro (4,9 Milliarden US-Dollar) erzielte. Die Gruppe beschäftigt weltweit ca. 19.000 Mitarbeiter in mehr als 170 Ländern in Europa, Nordamerika, Lateinamerika und Fernost. Der Hauptsitz von Wolters Kluwers befindet sich in der niederländischen Stadt Alphen aan den Rijn. Die Gruppe ist an der Euronext Amsterdam (WKL) notiert und wird im AEX- sowie im Euronext 100-Index geführt.

Über TenderEasy

TenderEasy ist ein Anbieter marktführender Technologie zur Logistikbeschaffung. Da unsere Lösung als die benutzerfreundlichste und flexibelste auf dem Markt gilt, bauen wir sowohl die Plattform als auch das Team zügig aus, um weltweit die zukünftigen Anforderungen der Verlader zu erfüllen. Unsere Vision besteht darin, unsere Kunden dabei zu unterstützen, Chancen zu erkennen und zu realisieren, die durch die digitale Transformation der Logistikdaten möglich werden, und somit einen der weltweit größten Wirtschaftszweige effizienter und nachhaltiger zu machen.

Nähere Informationen finden Sie auf der Website www.tendereasy.com