XMediusSENDSECURE, eine revolutionäre Methode für den sicheren Dateienaustausch

XMedius, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des sicheren Dateienaustauschs für Unternehmen, gab heute die Kommerzialisierung von XMediusSENDSECURE (SendSecure) in einer Cloud-Version bekannt. Seine neue hochsichere und einfach zu verwendende Lösung ermöglicht den Austausch von Dateien aller Art, einschließlich Audio- und Videoinhalten. Diese neue Plattform wurde in Reaktion auf einen wachsenden Bedarf von Unternehmen und Organisationen entwickelt, die Sicherheit der Übertragung seiner Daten und der Daten seiner Kunden zu gewährleisten. Sicherheitsverletzungen können schwerwiegende finanzielle Konsequenzen sowie Auswirkungen auf den Ruf des Unternehmens haben und zu einem Vertrauensverlust in das Unternehmen und die Marke führen.

SendSecure wurde entwickelt, um einen kurzzeitigen Austausch und die Speicherung von sensiblen und vertraulichen Daten in einem virtuellen Speicher zu ermöglichen. Alle Kommunikationen werden mit dem Protokoll TLS 1.2 verschlüsselt (mit kontinuierlicher Vertraulichkeit). Wenn die Dateien gespeichert werden, werden sie mit dem Verschlüsselungsalgorithmus 256-bit AES verschlüsselt. Dafür ist eine zweifache Authentifizierung durch den Empfänger erforderlich, damit er das eingehende Dokument herunterladen kann. Sobald der Austausch abgeschlossen ist, löscht SendSecure automatisch die geteilten Dateien gemäß den Aufbewahrungsrichtlinien und erstellt einen nicht-zuverlässigen Prüfbericht über den gesamten Austausch zwischen den Parteien. Die Lösung kann nahtlos mit Outlook (Office 365) integriert werden, was die Übertragung von Dateien direkt aus dem Postfach ermöglicht. Es ist außerdem die Übertragung von Dateien von einer sicheren Website aus möglich.

Hochsicher Benutzerfreundlich Nachverfolgbarkeit – kein Abonnieren und Herunterladen für den Empfänger erforderlich – mobile Lösung – Zwei-Faktoren-Authentifi – für alle Dateiarten zierung – vollständige Revisionsprüfliste aller Austauschprozesse – kurzzeitige – Nahtlose Integration Speicherung in Outlook

„Mitarbeiter realisieren nicht, dass E-Mail ohne Berücksichtigung von Sicherheits-, Governance- und Datenschutzstandards entwickelt wurde. Darüber hinaus arbeiten sie mit Mitteln wie dem Senden von ZIP-Dateien mit Passwort, dem Hochladen von Dateien auf einen FTP-Server, dem Versenden von CDs, DVDs oder USB-Schlüsseln per Post oder Kurier oder allgemeinen öffentlichen Speicher- oder Datei-Sharing-Lösungen, die alles andere als sicher sind. Diese Lösungen verursachen beträchtliche Risiken für das Unternehmen“, so Jean Champagne, President und Chief Executive Officer bei XMedius. „Was gebraucht wird, ist eine Lösung, die es Benutzern ermöglicht, einfach und sicher vertrauliche Informationen mit Outlook zu versenden, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens und von ihren Mobilgeräten, wenn sie sich an einem Kundenstandort befinden. Governance-Regeln werden strenger und IT-Manager müssen mit den richtigen Werkzeugen ausgestattet sein, um sensible und vertrauliche Inhalte schützen zu können. „SendSecure ist eine einfach zu verwendende, hochsichere Lösung mit Nachverfolgbarkeit, die die Bestätigung von Austauschprozessen ermöglicht.“

SendSecure hält Regulierungs- und Compliance-Richtlinien ein, indem es sichere Protokolle bereitstellt, zusätzlich zu automatischen Tools und Mechanismen für die Verarbeitung, Verwaltung, das Backup, die Überwachung und Verteilung von Dokumenten, die Transparenz und Kontrolle erfordern.

Über XMedius

XMedius ist ein global führendes Unternehmen im Bereich des sicheren Austauschs von Dokumenten für Unternehmen. Seine On-Site- und cloudbasierten Softwarelösungen ermöglichen es Unternehmen, sensible und vertrauliche Daten auf sichere Art und Weise auszutauschen. Das 1996 in Montreal gegründete und dort ansässige Unternehmen operiert in Nord- und Lateinamerika, in Europa sowie im Asien-Pazifik-Raum. Mit mehr als 13.000 Bereitstellungen für KMU, Großunternehmen und Serviceanbieter sind Lösungen von XMedius in vielen Märkten vertreten, darunter Finanzwesen, Gesundheitswesen, Regierungsbehörden, Herstellung, Einzelhandel, Rechtswesen und Bildungwesen. Weitere Informationen über XMedius und seine Lösungen erhalten Sie auf http://www.xmedius.com/en/, und beteiligen Sie sich an der Konversation auf unserem Blog:

http://www.xmedius.com/en/news-and-events/blog/

Stéphane Vidal, Vice President, Marketing and Communications, Tel.:

+1-514-787-2121, Stephane.vidal@xmedius.com

