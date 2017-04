Yusen İnci Lojistik wird zu einer treibenden Kraft in der Türkei

Mit der Gründung von Yusen İnci Lojistik sind die komplementären Fachgebiete der beiden Organisationen nun offiziell zusammengefasst: einerseits die Präsenz von Yusen Logistics in weltweiten Märkten und andererseits das Know-how von İnci Lojistik im türkischen Markt. Yusen İnci Lojistik mit Hauptsitz in Istanbul bietet die ganze Palette an Kontraktlogistik-Dienstleistungen in der Türkei, sowie internationale Speditionsdienste für eingehende und ausgehende Sendungen über das globale Netz.

Yusen İnci Lojistik nahm den Betrieb am 1. April 2017 auf und steht unter der Leitung von Hakan Meric, dem früheren Geschäftsführer von Yusen Logistics Türkei. Dieser strategische Zusammenschluss ist ein entscheidender Schritt für beide Seiten und verändert nicht nur die Landschaft des nationalen Logistikmarktes in der Türkei, sondern hat auch Auswirkungen auf den internationalen Sektor. Damit entstehen neue, stärkere Alternativen für Kunden, die nach qualitativ hochwertigen Logistik- und Mehrwertdiensten im schnell wachsenden türkischen Markt suchen.

Yusen İnci Lojistik verfügt über Niederlassungen in Istanbul, Izmir, Manisa, Bursa und Ankara, und betreibt 30.000 m² qualitativ hochwertige Lager an den Standorten Izmir und Manisa. Das Angebot umfasst Lagerung bei Umgebungstemperatur und temperaturkontrollierte Lagerung, sowie Zollbüros und Zollfrei-Lager. Das Unternehmen bietet außerdem eine große Palette an Mehrwertdiensten, einschließlich Sequenzierung, Kommissionierung, Vormontage, Fertigungsversorgung, Verpackung, Etikettierung, Produktnacharbeit und Qualitätskontrolle. Das landesweite Vertriebsnetz des Unternehmens umfasst nationale Transport und Liefer-Lösungen.

Yusen Logistics hat seine Aktivitäten in der Türkei am 1. Oktober 2012 unter dem Namen Yusen Logistics Turkey aufgenommen. Das Tochterunternehmen der İnci Holding, İnci Lojistik wurde 1997 gegründet und bietet nationale und internationale Logistik, Supply-Chain-Lösungen und Supply-Chain-Beratung. Die beiden Unternehmen machten ihre anfängliche Zusammenarbeit im Jahr 2014 offiziell, und die Gründung des neuen Gemeinschaftsunternehmens an dem Yusen Logistics Europe BV mit 60 Prozent beteiligt ist, und die Inci Holding mit 40 Prozent unterstreicht ihr Engagement zur weiteren Stärkung ihrer Beziehung.

www.yusen-logistics.com

Quelle: oevz.com