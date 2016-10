Yusen Logistics startet Logistikdienstleistungen für KM Healthcare

Yusen Logistics (Benelux) B.V. und Konica Minolta Medical & Graphic Imaging Europe (KM Healthcare) haben mit Yusen Logistics einen Vertrag für die Lieferung von umfangreichen Logistikdienstleistungen unterzeichnet.

KM Healthcare entwickelt, produziert und vertreibt qualitativ hochwertige digitale Röntgensysteme und andere medizinische Diagnosegeräte für Krankenhäuser und Kliniken. Yusen Logistics übernimmt die Lagerung und den internationalen Vertrieb von kompletten Systemen, Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien wie medizinischen Filmen. Die Lager- und Logistikdienstleistungen für KM Healthcare werden im Verteilzentrum von Yusen Logistics in Melsele, Belgien durchgeführt. Temperaturempfindliche Produkte von KM Healthcare werden im klimatisierten Bereich des Yusen Logistiklagers aufbewahrt.

Neben der Lagerung betreut Yusen Logistics die Wareneingangs- und Warenausgangsströme für KM Healthcare. Dabei geht es vor allem um den Import aus Japan durch Luft- und Seefracht sowie um Lieferungen an lokale Zulieferer. Die Outbound-Warenströme beinhalten Luft- und Seefrachtsendungen zu Destinationen in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika sowie Konsolidierungs- und Sammellieferungen an Kunden in Europa. Darüber hinaus übernimmt Yusen Logistics für KM Healthcare diverse Mehrwertdienste, einschließlich Kitting und Etikettierung.

“Es ist wichtig, dass Konica Minolta über einen Logistikpartner verfügt, der eine breite Palette an Dienstleistungen anbietet.” Insbesondere für den Export ist es wichtig, dass die gesamte Planung, Dokumentation und Warenabwicklung reibungslos abläuft. Yusen Logistics besitzt diese Fähigkeiten und wir freuen uns daher auf eine gute Zusammenarbeit”, sagte Frau Judith Schut, Supply Chain Managerin KM Healthcare EMEA.

Piet Boogaard, Managing Director bei Yusen Logistics Benelux, ergänzt: “Yusen Logistics freut sich, dass Leistungsspektrum von Konica Minolta weiter auszubauen. Dieser neue Vertrag ist ein hervorragendes Beispiel für den Umfang der Logistikaktivitäten, einschließlich der Wertschöpfung, die wir diesem wichtigen Kunden im Segment Healthcare anbieten können. “

Die Kooperation mit Yusen Logistics passt in die globale Strategie “One Konica Minolta” von Konica Minolta. Ziel dieser Strategie ist es, optimale Synergien zwischen den drei Konica Minolta Divisionen “Business Solutions”, “Sensing” und “Healthcare” zu schaffen.

Quelle: Yusen Logistics

Quelle: mylogistics.net