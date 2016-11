Zentralisierte Produktionslogistik bei Oerlikon Barmag

Oerlikon Barmag, Geschäftsbereich des Segments Manmade Fibers der weltweit agierenden Oerlikon Group, hat zur Optimierung der Produktionsversorgung umfassende softwareseitige Anpassungen vorgenommen. Am Standort Remscheid wurden Erweiterungen auf Basis SAP ERP und zusätzliche Systemmodule zur Werkverkehrsoptimierung installiert. Die Einführung und Erweiterung des Systems ist von der inconso AG durchgeführt worden, die sämtliche Implementierungsmaßnahmen erfolgreich abgeschlossen hat.

Mit Abschluss des Projekts greift Oerlikon Barmag auf effiziente Prozess- und Kommunikationsabläufe zurück, die für eine gezielte Ressourcen- und Kapazitätsauslastung sorgen. Medien- und Informationsbrüche werden durch den webbasierten Datenaustausch mit externen Dienstleistern und am Versand beteiligten Spediteuren gänzlich eliminiert. Eine zentrale, von inconso realisierte Komponente bildet die verursachergerechte Kostenaufteilung von Leistungen, die durch verschiedene Werksverkehre und Transportabwicklungen entstehen. Für den weltweit wachsenden Produzenten von Spinnanlagen schafft das neue Gesamtsystem somit einen standortübergreifenden Standard zur Realisierung unterschiedlichster Geschäftsprozesse.

Zur Modernisierung der produktionsversorgenden Systemebene werden neben SAP ERP auch die SAP-basierten Module inconsoS/DYM (Dock & Yard Management) und inconsoS/LSO (Load Space Optimization) eingesetzt.

Über Oerlikon

Oerlikon ist ein führender, weltweit tätiger Technologiekonzern mit einer klaren Strategie sich zum führenden Anbieter für Oberflächenlösungen, moderne Werkstoffe und Werkstoffverarbeitung zu entwickeln. Der Konzern investiert in wertstiftende Technologien, mit denen Kunden leichtere und langlebigere Materialien angeboten werden können, welche die Leistung erhöhen, die Effizienz verbessern und die Nutzung knapper Ressourcen zu verringern. Als Schweizer Unternehmen mit einer über 100-jährigen Tradition ist Oerlikon mit mehr als 13 500 Mitarbeitenden an über 170 Standorten in 37 Ländern präsent. Der Umsatz betrug im Jahr 2015 CHF 2,7 Mrd. Das Unternehmen, das 2015 CHF 103 Mio. in Forschung und Entwicklung investierte, beschäftigt mehr als 1.350 Spezialisten, die innovative sowie kundenorientierte Produkte und Services entwickeln. Das Segment Manmade Fibers mit seinen Marken Oerlikon Barmag und Oerlikon Neumag ist Weltmarktführer im Bereich Filamentspinnanlagen für Chemiefasern, Texturiermaschinen, BCF-Anlagen, Stapelfaserspinn-, Vliesstoff- und Kunstrasenanlagen und bietet als Dienstleister im Bereich Engineering Lösungen entlang der textilen Wertschöpfungskette.