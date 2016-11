ZUFALL logistics group: Neuer Niederlassungsleiter in Haiger

Torsten Pansegrau hat am 1. November 2016 die Position des Niederlassungsleiters bei der ZUFALL logistics group in Haiger übernommen.

Mit dem gebürtigen Hamburger kommt ein erfahrener Logistiker und Branchenkenner an den hessischen Standort des Dienstleisters. Zuvor war der 51-Jährige unter anderem in führender Funktion für Hellmann Worldwide Logistics und den Paketdienstleister Hermes tätig. In Haiger übernimmt er nun die Verantwortung für das Geschäft am Standort sowie für rund 150 Mitarbeiter des mittelständischen Familienunternehmens. „Wir sind überzeugt von der Expertise unseres neuen Niederlassungsleiters und froh, ihn für unseren Standort in Haiger gewonnen zu haben“, erklärt ZUFALL-Geschäftsführer Jürgen Wolpert. Er ist sicher, mit Torsten Pansegrau eine überzeugende Führungskraft gefunden zu haben, die den Standort Haiger in den kommenden Jahren weiterentwickeln wird.

Pressekontakt:

Mainblick

Agentur für Strategie und Kommunikation GmbH

Roßdorfer Straße 19a

60385 Frankfurt am Main

www.mainblick.com

Matthias Nothnagel

T +49 69 48 98 12 90

matthias.nothnagel@mainblick.com

Unternehmenskontakt:

Transland Spedition GmbH

Kalteiche-Ring 47

35708 Haiger

www.zufall.de

Maja Heimerl

Prokuristin

T +49 2773 9166-154

maja.heimerl@transland.de

Über die ZUFALL logistics group …

Die ZUFALL logistics group ist ein Familienunternehmen und sorgt mit 1.955 Mitarbeitern – darunter 143 Auszubildende – dafür, dass sich Kunden und Partner mit Leistung verwöhnt fühlen.

Der Logistikkomplettanbieter ist an neun Standorten in Niedersachsen, Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz sowie Hamburg aktiv. In Deutschland und Europa ist die ZUFALL logistics group zuverlässiger Partner der Transportnetzwerke System Alliance, System Alliance Europe, SystemPlus und Night Star Express.