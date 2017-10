15. Praxis-Forum der EURO-LOG AG

Erfolgreiche Digitalisierung logistischer Prozesse erfordert konsequente Umsetzung

Auf dem 15. Praxis-Forum am 23. November in München lässt der IT-Dienstleister EURO-LOG Unternehmen zu Wort kommen, die es geschafft haben, ihre Lieferketten erfolgreich in die digitale Zukunft zu überführen. Spannende Diskussionen zwischen den Referenten und Gästen sind garantiert.

Unter den Vortragenden sind:

▶ Herr Sören Stade, Leiter Logistisches Prozesspartner Management, Volkswagen Konzernlogistik – Beschaffungsmanagement „Discovery“

▶ Herr Armin Bergbauer, CIO Ingram Micro Holding – End-2-End Supply Chain „i-LogX“

Sie verraten, wie sie ihre langen Lieferketten vom Kunden bis zum Lieferanten mithilfe innovativer Software-Lösungen digitalisiert und dadurch maximale Kontrolle erhalten haben.

Über die Themen „Transparenz in der Lieferkette“, „Ladungsträgermanagement“ und „Mobile Applikationen“ referieren weitere Logistikverantwortliche aus Industrie und Logistik.

Weitere Informationen und das kostenlose Anmeldeformular unter www.eurolog.com/praxis-forum.

Die EURO-LOG AG

Seit über 25 Jahren unterstützt der IT-Dienstleister Verlader und Logistikdienstleister, die erkannt haben, dass Logistik mehr ist, als nur Waren von A nach B zu transportieren. Mit der EUROLOG SCM PLATTFORM verbindet das Unternehmen alle beteiligten Prozesspartner in Echtzeit, schafft eine transparente Lieferkette zur besseren Zusammenarbeit und bietet Verantwortlichen maximale Steuerung.

Die innovativen IT-Lösungen, die offene Service-Schnittstellen bieten, stehen auf der EUROLOG SCM PLATTFORM bereit zum Einsatz: B2B Integration, Beschaffungsmanagement, Transportmangement, ONE TRACK Sendungsverfolgung, Behältermanagement und Mobile Logistik-Lösungen. Heute nutzen internationale Kunden aus den Branchen Automotive, E-Commerce & Handel, Industrie und Logistik die Integrationslösungen der EURO-LOG AG.

Das Unternehmen wurde 1992 als ein Joint Venture der Deutsche Telekom, France Telecom und Digital Equipment gegründet. 1997 wurde das Unternehmen eine „people owned company“ und entwickelte sich zu einem der führenden Anbietern von IT- und Prozessintegration. Über 80 Mitarbeiter sorgen heute am Hauptsitz Hallbergmoos-München mit eigenen Rechenzentren, innovativen Applikationen und individuellen Anbindungen für transparente logistische Prozesse.

Website: www.eurolog.com

Youtube: www.youtube.com/channel/eurolog

Facebook: http://www.facebook.com/eurolog

Twitter: twitter.com/EURO_LOG_AG

LinkedIn: www.linkedin.com/company/euro-log-ag