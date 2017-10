Unter dem Motto „Best of both worlds“ vereint die 2. Air Cargo Conference am 09. und 10. November 2017 Wissenschaft und Best-Practice-Beispiele aus der Luftfrachtbranche. Die Veranstaltung bietet Kurzvorträge, Start-up-Pitches und Denkanstöße. Zudem ist ein Ausflug auf das Flugvorfeld des Frankfurter Flughafens geplant.

Die Konferenz findet im House of Logistics and Mobility (HOLM) statt und wird gemeinsam vom Fachbereich Wirtschaft und Recht der Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS), der Hochschule RheinMain, der Air Cargo Community Frankfurt e.V. (ACCF) und Hessen Aviation veranstaltet. Die 2. Air Cargo Conference richtet sich an Logistiker/-innen, Luftfrachtexpertinnen und -experten sowie Interessierte aus Wirtschaft und Wissenschaft. Die Workshop-Sprache ist Englisch. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenlos. Um Anmeldung unter http://www.fra-fr8.com/veranstaltungen/air-cargo-conference/ wird gebeten.

Teilnehmende können in den Workshops über Trends und Innovationen im Bereich Air Cargo diskutieren. Die Themenschwerpunkte reichen von Air Cargo Benchmarking über Lager- und Kommissioniertechniken bis hin zu Blockchain und Digital Supply Chain Management. Referenten sind unter anderem Wolfgang Lehmacher, Weltwirtschaftsforum, Cologny/Schweiz; Uwe Clausen, Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik, Dortmund; Volker Stockrahm, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn; und Aerian Zimmerman, International Air Transport Association (IATA), Genf.

