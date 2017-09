Alphabet will bei Uber-Konkurrent Lyft einsteigen

Alphabet will offenbar beim Fahrdienstvermittler Lyft einsteigen. Eine Investition wäre eine weitere Kampfansage an Uber.

Der US-Internetkonzern Alphabet erwägt offenbar eine milliardenschwere Beteiligung an dem Uber-Konkurrenten Lyft. Die Investition von einer Milliarde US-Dollar in den Vermittler von Fahrtdiensten könnte entweder direkt von Alphabets wichtigster Sparte Google oder der Finanzinvestorensparte CapitalG kommen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Kreise. Es sei aber noch offen, ob es überhaupt zu einer Transaktion kommt. Weder Alphabet noch Lyft wollten die Informationen kommentieren.

Eine Investition in Lyft wäre eine weitere Kampfansage Alphabets an den umstrittenen Fahrtdienstleister Uber, an dem die Google-Mutter derzeit aber auch noch über ihre Risikokapitalsparte GV beteiligt ist.