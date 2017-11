Auszeichnungen für Lkw Walter, Vögel Transporte,…

„Die Speditionsumsätze sind gemessen an den Warenwerten so marginal, dass gute Versicherungsprodukte im Bereich Verkehrshaftung für unsere Branche eine Überlebensnotwendigkeit darstellen.“ Das betonte Mag. Wolfram Senger-Weiss, Präsident Zentralverband Spedition und Logistik, am 17. November in einer Ansprache auf der 70-Jahre-Jubliäumsfeier der Versicherungsbüro Dr. Ignaz Fiala GmbH.

Der Festveranstaltung in den Räumlichkeiten der Industriellenvereinigung in Wien wohnten mehr als 200 Gäste bei, darunter Vorstandssprecher Johann Anderl vom „Premierenkunden“ Lkw Walter, Franz Danninger (Hofmann & Neffe), Davor Sertic (Unitcargo), Alfred Ferstl (A. Ferstl), Herwig Vögel (Vögel Transporte), Hubert Mierka (Rhenus Donauhafen Krems), Gerald Wieser (Rail Cargo Logistics), Christian Danzer (Gartner KG), Karl Böntner (Saexinger), Karl Schöner (BTG Spedition und Logistik), Ingrid Glauninger (Montan Spedition), Hertha Angerer (Scan-Cargo), Johann Kern (TVS Spedition), Franz Hofbauer (Billitz), Josef Müller (Drautrans) und Clemens Waldmann (Select Versicherungsberatung).

Fiala-Geschäftsführer Dr. Josef Traxler nahm die Feier zum Anlass, um sich bei seinen Kunden der ersten Stunde für die in bis zu 70 Jahren erwiesenen Treue zu bedanken. Er tat das in Form der Verleihung von Urkunden an die Speditionen Lkw Walter (Wiener Neudorf), Vögel Transporte (Bludesch), Spedition A. Herbst (Rottenmann), Schöffl (Linz) und Zdenko Dworak (Wien). Geehrt wurde außerdem Frau Ingrid Nebel, die seit 1975 bei Fiala arbeitet.

Olivera Böhm von Uniqa Österreich und Wolfgang Petschko von der Vienna Insurance Group würdigten das Fiala-Team in einer kurzen Ansprache als eine ganz spezialisierte Plattform mit Menschen, die wissen was im Segment Verkehrshaftung zu tun ist und mit Leidenschaft an der ständigen Weiterentwicklung der Versicherungsprodukte arbeiten.

www.fiala.at

Quelle: oevz.com