Cargolux erhält Auszeichnung als „Best Freighter Operator“

Cargolux Airlines International S.A. wurde erneut als „Best Freighter Operator“ ausgezeichnet. Der Preis wird durch das vierteljährlich erscheinende Fachmagazin Freighters World, das von den Herausgebern der britischen Air Cargo News verlegt wird, verliehen. Roger Hailey, der als Chefredakteur für Air Cargo News und Freighters World tätig ist, ehrte Cargolux während der Verleihungszeremonie im Rahmen der 17. Freighter World-Konferenz in Chicago.

Die luxemburgische Frachtfluggesellschaft hat sich als eine von vier Finalisten in der heiß umkämpften Kategorie durchgesetzt. Cargolux habe sich durch seine Allianz mit Emirates Skycargo und dem Investment in moderne Frachtflugzeuge, innovative neue Produkte und Routen sowie Kundennähe in der Branche hervorgehoben, begründete Roger Hailey die Entscheidung in seiner Laudatio.

„Wir freuen uns außerordentlich abermals als weltweit beste Frachtfluggesellschaft ausgezeichnet zu werden“, sagte Richard Forson, Präsident und Chief Executive Officer bei Cargolux. „Dies drückt auch die Anerkennung und Unterstützung unserer Kunden in der Luftfrachtbranche aus, was besonders im Hinblick auf die heutigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bedeutend ist. Es zeigt auch, dass der Markt unser festes Bekenntnis zu höchster Qualität anerkennt und die Leistung sowie den Einsatz unserer Mitarbeiter wertschätzt.“

Der Preis der Freighter World als „Best Freighter Operator“ reiht sich in eine Serie von Auszeichnungen ein, die Cargolux über die Jahre für seine Innovationen, Effizienz der Betriebsabläufe und Kundenzufriedenheit gesammelt hat.

Quelle + Bildquelle: Cargolux

Quelle: mylogistics.net