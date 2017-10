Daimler erhöht Anzahl der über Koper verschifften Fahrzeuge

Der Hafen Koper hat sich auch in der zweiten internationalen Ausschreibung des deutschen Konzerns Daimler bewährt. Das Unternehmen exportiert jetzt in einem erweiterten Umfang Fahrzeuge von Mercedes Benz aus Werken in Europa nach Übersee. Neben China, Hongkong und Singapur werden die Autos ab sofort auch nach Japan versandt.

„Die Entscheidung von Daimler, Koper erneut auszuwählen, ist für uns eine Bestätigung, dass wir ihre Erwartungen erfüllt haben. Die neue Schifffahrtsverbindung mit Japan, die von der Reederei MOL zur Verfügung gestellt wird, ebnet den Weg für zusätzliche Geschäftstätigkeiten sowohl bei Exporten aus Europa als auch Importen von Asien nach Europa“, sagt Dragomir Matić, President Management Port Luka Koper d. d., zur erweiterten Zusammenarbeit.

Daimler begann im Oktober 2015 mit dem Export von Mercedes-Benz Fahrzeugen über den slowenischen Hafen. Koper ist damit der drittgrößte Exporthafen nach Bremerhaven und Zeebrugge, der in die Lieferkette von Mercedes aufgenommen wurde. Ein wesentlicher Faktor bei der Auswahl war die Zuverlässigkeit der Infrastruktur des Hafens von Koper und die besondere Erfahrung im Umladen und Lagern dieser empfindlichen Ladung.

Wie Daimler damals bekanntgab, bedeutet der Export von Fahrzeugen über Koper in den Fernen Osten einen großen Fortschritt in der Logistikkette, da eine kürzere Transportstrecke auch eine höhere Flexibilität und geringere Kosten bedeutet. Außerdem bewirkt die kürzere Entfernung weniger schädliche Emissionen sowohl im Land- als auch im Seetransport.

Das Volumen der durch Koper geschleusten Mercedes-Benz-Fahrzeuge beträgt bereits mehr als 100.000 Einheiten pro Jahr und aufgrund der neuen Geschäftsmöglichkeit werden die Mengen zusätzlich steigen. Letztes Jahr hat das Autoterminal des Hafens fast 750.000 Einheiten bewältigt. In den ersten neun Monaten dieses Jahres wurden 521.000 Fahrzeuge abgewickelt.

Im Einklang mit der Geschäftsstrategie des Hafens werden in den nächsten Jahren 43,6 Mio. Euro in zusätzliche Einrichtungen für die Abfertigung von Fahrzeugen investiert. Eine der größten Investitionen wird eine neue Garage mit 6.000 Parkplätzen sein, die den jährlichen Durchsatz um circa 162.000 Autos erhöht.

www.luka-kp.si

Quelle: oevz.com