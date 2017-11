Dematic vollendet Integration von Egemin in Deutschland

Die Dematic GmbH hat erfolgreich die Integration der Egemin GmbH in Deutschland abgeschlossen. Damit ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur globalen Fusion geschafft, um unter anderem weltweit der größte Anbieter von fahrerlosen Transportsystemen (FTS) zu werden. Durch die Kombination aus Technologien, Fähigkeiten und Erfahrung ist es jetzt möglich, Kunden noch bessere Lösungen im Bereich der intralogistischen Automatisierung inklusive FTS zu bieten.

„Mit der Bündelung unserer Ressourcen und unseres Wissens sind wir in der Lage, noch effizienter auf die sich schnell ändernden Bedürfnisse im Bereich der Automatisierungstechnik zu reagieren“, sagt Jan Vercammen, Geschäftsführer der Dematic Mitteleuropa. Bestandskunden von Egemin würden von der starken Firma profitieren, da Dematic jetzt noch umfangreichere Lösungen und Unterstützung bereitstellen könne.

Für Dematic ist die Verschmelzung ein deutlicher Zugewinn. Besonders das Kundenmanagement profitiert, da der Customer Service der Egemin GmbH in die separate Dematic Services GmbH integriert wird. Zusätzlich vergrößern sich die Service- und Instandhaltungsangebote, woraus die Kunden direkt höchsten Nutzen ziehen.

Exzellente Materialflussautomatisierung

Im Zuge der Integration erfolgten zudem notwendige Abstimmungen und Veränderungen in den internen Strukturen von Dematic und Egemin. „Wir freuen uns darauf, die neuen Mitarbeiter bei uns zu begrüßen und blicken erwartungsvoll in eine gemeinsame Zukunft“, sagt Vercammen. Mit dem hinzugewonnenen Wissen könnten beide Unternehmen vereint das sie verbindende Ziel verfolgen, innovative und exzellente Lösungen in der Materialflussautomatisierung zu liefern.

Die Integration von Egemin in Deutschland ist Bestandteil eines globalen Fusionsprozesses, der am Ende unter anderem den weltweit größten Anbieter von Fahrerlosen Transportsystemen (FTS) hervorbringt. Gleichzeitig sollen dadurch die Kapazitäten im Bereich der Systemintegration von Dematic in Europa vorangetrieben werden.

Bereits im August konnte Dematic die Egemin UK Ltd. erfolgreich in das Unternehmen eingliedern. Der globale Fusionsprozess mit Egemin Automation soll bis Ende 2017 abgeschlossen sein.

Weitere Informationen zur Dematic GmbH unter www.dematic.com/de