Die Supply Chain auf Linie bringen

Eine multifunktionale Plattform, die die gesamte Wertschöpfungskette in Echtzeit abbildet, auf der sämtliche Informationen gebündelt werden und über die alle Beteiligten miteinander kommunizieren – das ist SPOT. Die Cloud-basierte Supply Chain Management Plattform von SPOTworx GmbH optimiert sämtliche Prozesse von der Beschaffung über Produktion und Transport bis hin zu Lagerung und Distribution.

Im B2B-Bereich ermöglicht SPOT einen einfachen und schnellen Austausch von Daten durch flexible und sichere Schnittstellen. Dank einfacher Kommunikation mit allen involvierten Parteien und transparentem Realtime-Informationsfluss wird ein reibungsloser Ablauf aller Logistikprozesse gewährleistet. Mit SPOT behält man den Überblick über sämtliche Sendungen, egal ob via PC oder Smartphone.

Rundum versorgt

SPOT bietet eine umfassende Toolbox zur Planung und Steuerung der Supply Chain. So liefert etwa das übersichtlich gestaltete Dashboard auf Knopfdruck einen Überblick über sämtliche Sendungen von der Auftragserteilung bis zur Zustellung inklusive Tracking & Tracing. Ein personalisierter Zugang in Kombination mit einer SSL-Verbindung mit 128-bit-Verschlüsselung sorgt für die nötige Datensicherheit. Natürlich bekommt man den eigenen Bedürfnissen entsprechende Reportings in allen gängigen Formaten.

Einfache Transportplanung

SPOT vereinfacht Buchungsvorgänge, da Transportaufträge direkt via EDI übermittelt werden können – oder man nutzt gleich das SPOT Transport Order Modul, wobei die Eingabemasken alle relevanten Sendungsdaten inklusive Incoterms einschließen. Bei Folgeaufträgen können Daten aus vorherigen Eingaben einfach übernommen werden, was den Vorgang zusätzlich beschleunigt.

Effizientes Warehousing

Darüber hinaus erleichtert SPOT das Warehousing, da Lagerstände per Mausklick jederzeit eingesehen und weltweit disponiert werden können. Dies beinhaltet aufschlussreiche Informationen über Umschlagszahlen und Nachfrage. Selbstverständlich können die Lagerdaten auch mittels EDI an das Kunden-System gemeldet bzw. direkt via EDI disponiert werden.

Informationslücken schließen

Doch SPOT setzt nicht erst bei Transport und Lagerung an, sondern bereits beim Beschaffungsprozess: Das SPOT Purchase Order Modul erhöht die Transparenz in allen Bereichen von der Bestellung bis zur Zustellung. Christian Binder, Director von SPOTworx: „SPOT schließt die Informationslücken in der Kommunikation und sorgt dafür, dass alle Beteiligten immer auf dem neuesten Stand sind, sprich: dass die richtigen Informationen zur richtigen Zeit bei der richtigen Person ankommen. So können die Verantwortlichen sofort reagieren und unnötige Kosten und Verzögerungen werden minimiert.“ (AG)

