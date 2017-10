Dirk Becker wird Vertriebsleiter bei Ubimax

Dirk Becker übernimmt ab 1. Oktober 2017 die Leitung des Vertriebs bei Ubimax. Als „Senior Vice President Sales“ verantwortet der ehemalige Honeywell Sales Director Ubimax‘ Vertriebsaktivitäten rund um den Globus und berichtet direkt an Jan Junker, Chief Commercial Officer von Ubimax.

Ubimax, führender Anbieter industrieller Wearable Computing und Augmented Reality Lösungen, gibt heute die Verstärkung seines internationalen Sales-Teams bekannt. Ab sofort leitet Dirk Becker als „Senior Vice President Sales“ von den Standorten Frankfurt und Bremen aus Ubimax‘ weltweite Vertriebsaktivitäten sowie den weiteren Aufbau der Vertriebsorganisation. Neben der weiteren schnellen Steigerung der direkten Vertriebsumsätze steht auch der Channel-Sales im Fokus der hochkarätigen Neubesetzung.

Seit 2008 war Dirk Becker bei Vocollect und Honeywell tätig, dem global führenden Anbieter von Voice-Lösungen in Logistik, E-Commerce sowie Wartung und Inspektion, zuletzt in der Funktion „Regional Sales Director for Northern & Central Europe“. In seiner Zeit bei Vocollect begleitete Becker die Entwicklung der damals noch in den Kinderschuhen steckenden Voice-Technologie bis zur ganzheitlichen Marktetablierung heute, fast 10 Jahre später. Gerade in Smart Glass Lösungen sieht der renommierte Industrie-Experte und Vertriebler nun den nächsten logischen Evolutions beziehungsweise Revolutionsschritt im Bereich industrieller Wearables und in Ubimax den eindeutigen Marktführer in diesem Bereich.

„Ich freue mich auf die neuen beruflichen Herausforderungen beim weltweit führenden Anbieter industrieller Wearable Computing Lösungen. Besonders spannend für mich ist der internationale Vertrieb der Ubimax Frontline Lösungen über alle Branchen hinweg“, kommentiert Becker seine neue Position. „Dirk Becker verfügt über umfassende Branchenkenntnisse. In der anhaltenden internationalen Wachstumsphase von Ubimax ist seine einzigartige Erfahrung für uns besonders wertvoll. Ich freue mich außerordentlich auf die gemeinsame Zusammenarbeit“, erklärt Dr. Hendrik Witt, CEO von Ubimax und ergänzt: „Es ist eine klare Auszeichnung für Ubimax und unser Lösungsportfolio, dass sich Dirk für einen Wechsel vom global führenden Anbieter einer bis Dato häufig eingesetzten Technologie zum weltweiten Marktführer zukunftsträchtiger und gesamtheit-licher Wearables Lösungen entschieden hat.“

Bereits seit mehreren Jahren positioniert sich Ubimax mit den mehrfach preisgekrönten Ubimax Frontline Lösungen führend am Markt und bedient rund 150 internationale Kunden, darunter global operierende Unternehmen wie Daimler, DHL, Samsung oder John Deere. Laut ABI Research ist Ubimax Weltmarktführer für Wearable Computing und Augmented Reality Lösungen im Unternehmensumfeld und xPick die weltweit am häufigsten eingesetzte Vision Picking Lösung.

Über Ubimax GmbH

Ubimax ist führender Anbieter vollständig integrierter industrieller Wearable Computing Lösungen, die auf Basis neuester tragbarer Computertechnologien industrieübergreifende Geschäftsprozesse verbessern. Die Ubimax Frontline Lösungen wurden bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Auggie Award in der Kategorie „Best Enterprise Solution“, dem MHI Award für „Best IT Innovation“ und als Gewinner bei der SAP & Google Glass Challenge.

Mit internationalen Standorten in Deutschland, den USA und Mexiko und über 10 Jahren Erfahrung in den Bereichen Wearable Computing, Augmented Reality, Mixed Reality und Sensor Systems, bedient Ubimax heute mehr als 150 Kunden und positioniert sich als klarer Marktführer.

