ELSEN sucht Nachwuchskräfte beim Koblenzer Karrieretag

Die Unternehmensgruppe ELSEN nimmt zum ersten Mal am Koblenzer Karrieretag von kalaydo.de und der Rhein-Zeitung teil. Am 19. Oktober informiert der Logistikspezialist zwischen 10 und 18 Uhr über sein Ausbildungsangebot. Damit ist ELSEN einer von 40 Ausstellern, die sich in der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz Schülern, Studenten und Berufserfahrenen präsentieren. Der Eintritt zum Karrieretag ist kostenfrei.

„Wir nehmen unseren Ausbildungsauftrag sehr ernst und möchten auch im kommenden Jahr wieder viele junge Menschen auf dem Weg ins Berufsleben begleiten“, sagt Thomas Klein, CEO der Unternehmensgruppe ELSEN. Den Karrieretag möchte der Logistikspezialist nutzen, um direkt mit möglichen Nachwuchskräfte in Kontakt zu treten und motivierte und qualifizierte Mitarbeiter für die wachsende ELSEN-Gruppe zu gewinnen.

Umfangreiche Aus- und Weiterbildungsprogramm bei ELSEN

Am eigenen Stand informieren Mitarbeiter über die vielfältigen Tätigkeitsfelder in der Logistik und das umfangreiche Aus- und Weiterbildungsprogramm bei ELSEN. Dabei stehen nicht nur Berufseinsteiger im Mittelpunkt, auch Einstiegsmöglichkeiten für Hochschulabsolventen und Berufserfahrene werden aufgezeigt. Als Ansprechpartnerin steht an diesem Tag Juliane Scheu, Teamassistentin Bewerbermanagement, zur Verfügung. Zudem erhalten Interessierte Informationen aus erster Hand von der Auszubildenden Natalie Fischer.

Neben dem persönlichen Kennenlernen will ELSEN den jungen Bewerbern vor allem eine Orientierungshilfe zu Ausbildungsangeboten und Einstiegsmöglichkeiten ins Unternehmen geben. In individuellen Gesprächen werden Fragen zu sämtlichen Berufsfeldern beantwortet und Zukunftsperspektiven auf gezeigt. „Über 80 Prozent unserer Auszubildenden übernehmen wir. Zudem bieten wir allen Mitarbeitern Zugang zu einem innovativen Weiterbildungsprogramm“, sagt Klein. Im Rahmen des „Next-Generation-Program“ fördert ELSEN seine Mitarbeiter und unterstützt sie bei der Karriereplanung.

Hilfestellungen für Berufseinsteiger beim Karrieretag

Den Besuchern bietet der Karrieretag darüber hinaus ein umfangreiches Rahmenprogramm zum Thema Beruf und Karriere. Dieses beinhaltet zum einen Fachvorträge von Unternehmensvertretern, Coaches oder Beratern zum Beispiel zu Präsentationstechniken, Business Knigge und Rhetorik. Hinzu kommen zahlreiche Hilfestellungen für angehende Berufseinsteiger, die vom professionellen Portraitfoto über Bewerbungscoaching bis zur Überprüfung der Bewerbungsmappen durch Experten aus dem Personalwesen reichen.

Der Karrieretag findet statt am Donnerstag, 19. Oktober 2017, zwischen 10 und 18 Uhr in der Rhein-Mosel-Halle an der Julius-Wegeler-Straße 4 in 56068 Koblenz. Der Besuch ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich.

Weitere Informationen über die Unternehmensgruppe ELSEN unter: www.elsen-logistics.com