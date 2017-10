Etihad Airways vergibt Mehrjahresvertrag an IBS Software

Etihad Airways hat IBS Software (IBS) mit der Implementierung seiner preisgekrönten Frachtmanagementlösung iCargo beauftragt. Die Unterzeichnung des millionenschweren Mehrjahresvertrags fand letzte Woche in Abu Dhabi statt. Der Auftrag sieht vor, dass mit dem iCargo-System der Vertrieb und die Betriebsabläufe der Fluglinie im Luftfrachtbereich weltweit abgewickelt werden. Dazu werden die netzwerkweiten Funktionen für Buchung, Preisgestaltung und Kapazitätsmanagement mit Bewertungsfunktionen auf Basis von Echtzeit-Ertragsmanagement automatisiert. iCargo wird darüber hinaus den Frachtstatus in Echtzeit überwachen und bei der Beförderung über das weit reichende Netzwerk die Qualität kontrollieren.

David Kerr, Senior Vice President von Etihad Cargo, sagte: „Mit iCargo sind wir über ein vollständig integriertes Online-Buchungsportal für unsere Kunden rund um die Uhr erreichbar. Dadurch können wir unser Leistungsangebot im Bereich Kundenservice deutlich aufwerten. Darüber hinaus arbeiten wir gemeinsam mit IBS an der Entwicklung von Funktionalität, um unsere Kunden bei der Produktbereitstellung und mit unseren Treue- und Incentive-Programmen zu unterstützen. Durch die Entwicklung dieser Plattform ist Etihad Cargo in der Lage, Prozesse vollständig zu integrieren, Daten in Echtzeit zu liefern und Effizienzgewinne bei Betriebsabläufen zu erzielen.“

„Die erneute Beauftragung durch eine Weltklasse-Airline ist Beweis dafür, dass iCargo derzeit die weltweit führende Lösung für Luftfrachtmanagement ist. Wir freuen uns, dass Ethiad Airways unseren wachsenden Kundenstamm für unsere iCargo-Lösung erweitert. Wir werden einen transformationalen Beitrag leisten, damit die Fluglinie ihre ambitionierten Ziele in Bezug auf betriebliche Effizienz, Kostenoptimierung und Wachstum erreichen kann. Diese Partnerschaft unterstreicht unsere Kompetenz, unseren Professionalismus und unser Bemühen, um globale Airlines bei der Steigerung des geschäftlichen Mehrwerts zu unterstützen. Dies ist ein strategischer Meilenstein für IBS und der Beginn einer langen und produktiven Geschäftsbeziehung“, sagte VK Mathews, Executive Chairman der IBS Group.

IBS wurde nach einem intensiven und monatelangen Auswahlverfahren von Etihad Cargo mit der Erneuerung des existierenden Systems beauftragt. iCargo wird ein internationales Team von Benutzern in verschiedenen Unternehmensbereichen vernetzen und sich nahtlos mit einer Vielzahl anderer Systemanwendungen innerhalb der IT-Landschaft der Fluggesellschaft integrieren. iCargo stellt Informationen zum operativen Betrieb in Echtzeit zur Verfügung. Dadurch lassen sich handlungsrelevante Erkenntnisse gewinnen, mit denen sich der Vertriebsprozess, die Ertragserwirtschaftung und die Servicequalität drastisch verbessern und verschlanken lassen. Zudem erweitert Etihad Cargo mit der Online-Buchungsfunktionen seine Vertriebswege und ist so rund um die Uhr für seine Kunden erreichbar.

Etihads Zuschlag für iCargo ist als Teil seiner Gesamtstrategie hin zu einer futuristischen und voll integrierten Plattform zu sehen. Bei dem neuen Geschäftsmodell wird die IT zu einem Stützpfeiler. iCargo erfüllt dabei die Anforderungen der Airline in Bezug auf Vertrieb und Betriebsabläufe.

Etihad Cargo ist die Frachtsparte von Etihad Airways, die staatliche Fluggesellschaft der VAE. Von seinem Drehkreuz am internationalen Flughafen Abu Dhabi betreibt die Airline eine Flotte von 10 Frachtflugzeugen, ergänzt durch die Frachtkapazität seiner Flotte von mehr als 100 Passagierflugzeugen, die Ziele in Europa, Nordamerika, Asien, Australien, dem Nahen Osten, dem indischen Subkontinent und Afrika anfliegen. Der Geschäftsbereich betreut verschiedene Industrien und bietet spezialisierte Produkte und Dienstleistungen im Bereich allgemeine und hochwertige Frachtbeförderung sowie wertvolle Fracht wie beispielsweise lebende Tiere.

Quelle: APA/OTS Wirtschaft