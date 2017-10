Festo / Scheuch Group: Top Druckluft-Lösungen für saubere Abluft

Österreich (OTS) – Die Unternehmen der Scheuch Group (Headquarter in Oberösterreich) sorgen überall auf der Welt für reine Luft. Ob Absaugung, Entstaubung, Förderung, Rauchgasreinigung oder Anlagenbau – seit über 50 Jahren begleitet Scheuch seine Kunden aus verschiedensten Industriesegmenten mit hochwertiger Technologie zur Senkung von Emissionen. Standardisierte Produkte und kundenspezifische Lösungen gehören ebenso zum Angebot wie Entwicklungen, die sich an regionalen und internationalen Märkten orientieren. Das war auch einer der Gründe für die enge Zusammenarbeit und die Auswahl von Festo zum Preferred Supplier.

„Wir wollen echte Partner, die über ein weltweites Service-Netz verfügen. Im Fall des Falles müssen Ersatzteile schnell und einfach vor Ort verfügbar sein – denn das erwarten unsere Kunden von uns“, so Dipl.-Ing. Stefan Scheuch, Geschäftsführer Technik und Produktion bei Scheuch.

Dass die beiden Unternehmen auf der „selben Wellenlänge“ sind, hat noch einen weiteren wichtigen Grund: Beide sind Familienunternehmen. Da wird langfristig, in Generationen gedacht. Das spiegelt sich bei den Mitarbeitern, bei den Services, der Fertigung und den Produkten wider – Innovationen werden konsequent vorangetrieben.

Dipl.-Ing. Rainer Ostermann, Country Manager von Festo Österreich zeigt sich vom Besuch bei Scheuch begeistert: „Scheuch setzt, wie auch wir selbst, auf proaktive Forschung und Entwicklung – unerlässlich in Innovationsmärkten, wie der Umwelt- oder der Automatisierungstechnik. Das bestätigt, dass Familienunternehmen oft weiter denken und sie haben einen längeren Atem, da der Shareholder Value nicht an erster Stelle steht.“

Das Thema „Umwelt“ wird in beiden Unternehmen großgeschrieben. Wer verantwortungsvoll agiert, der hält seinen „ökologischen Fußabdruck“ klein. Das zeigt sich bei den angebotenen Lösungen, besonders aber auch in der eigenen Fertigung, in der die Produktionsprozesse mit Bedacht auf die Umwelt immer weiter optimiert werden. Die vor zwei Jahren von Festo eröffnete Technologiefabrik der Zukunft in Scharnhausen ist ein Beispiel für dieses Engagement.

Zum Einsatz kommen bei Scheuch Zylinder, Ventile, Wartungseinheiten und umfangreiches Zubehör von Festo. Auch hier steht Effizienz im Fokus, darum setzt Scheuch auf die einbaufertigen Lösungen des Automatisierungsspezialisten. Das spart wertvolle Zeit in der Montage. Die kundenspezifisch vorkonfigurierten Baugruppen werden nach der Bestellung mit nur einer Teilenummer anschlussfertig geliefert – Dokumentation inklusive. Das vereinfacht auch die Konstruktion und die Logistik.

Dipl.-Ing. Stefan Scheuch freut sich über den neuen Preferred Supplier: „Als Technologieführer suchen wir die Zusammenarbeit mit anderen Innovationstreibern. In Festo haben wir einen starken Partner gefunden, bei dem die Chemie stimmt“, so der Geschäftsführer Technik und Produktion bei Scheuch.

www.festo.at

www.scheuch.com

Quelle: APA/OTS Wirtschaft