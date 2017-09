Kögel: Krystian Smolski ist neuer Leiter Vertrieb Nordosteuropa

Polen, Tschechien und die baltischen Staaten freuen sich seit Kurzem über Zuwachs im Kögel-Vertrieb. Krystian Smolski kümmert sich in den genannten Ländern um eine noch bessere, schnellere und intensivere Betreuung der Kögel Kunden vor Ort. Der gebürtige Pole ist bestens mit der Branche und dem Markt vertraut. Er verantwortet nicht nur die strategische Entwicklung der vorhandenen Händler, sondern schwerpunktmäßig auch Key-Accounts und berichtet direkt an den Kögel Geschäftsführer Massimo Dodoni.

Krystian Smolski arbeitet natürlich mit den langjährigen Händlern wie der DBK-Gruppe in Polen, Čestmír Klíma in Tschechien, Autohaagis Balti in Estland, Bene Parts Baltic in Lettland und Bene Trucks in Litauen zusammen; gemeinsam stehen sie den Kunden vor Ort zur Analyse von spezifischen Bedürfnissen und Beratungen bezüglich des Kögel Produktportfolios für das Speditions- und Baugewerbe zur Verfügung.

Der 37-jährige Krystian Smolski blickt auf eine langjährige Vertriebserfahrung in der Nutzfahrzeug- und Ersatzteilbranche zurück: Vor seinem Wechsel zu Kögel war Smolski als Key-Account-Manager bei einem international führenden Hersteller von Trailerachsen beschäftigt. Davor war der studierte Verwaltungswissenschaftler in verschiedenen Vertriebspositionen bei großen Ersatzteil- und Zubehörhändlern tätig.

„Mit der Ernennung von Krystian Smolski zum Leiter Vertrieb Nordosteuropa reagieren wir auf die stark angestiegene Nachfrage in dieser Region“, sagt Massimo Dodoni, Geschäftsführer bei Kögel. „Denn gerade in Nordosteuropa sehen wir in den nächsten Jahren noch große Wachstumspotenziale.“

Quelle + Bildquelle: Kögel

