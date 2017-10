LOGISTIK express Fachzeitschrift 4-2017

Lesen Sie jetzt die LOGISTIK express Ausgabe 4/2017

Der eCommerce Logistik-Day in Wien bot 2017 ein reichhaltiges Programm, da waren sich Referenten, Aussteller und Teilnehmer einig. Auf der einzigen Veranstaltung Österreichs von und für die Logistiker im E-Commerce standen die Veränderungen durch Digitalisierung und Automatisierung in den Paketfabriken, neue innovative Zustellservices und die Herausforderungen der umfangreichen vor- und nachgelagerten Logistik auf der Agenda. Wir freuen uns sehr, das innovative Eventformat vom Institut des Interaktiven Handels (IDIH) auch 2018 zu begleiten.

In dieser Ausgabe spannen wir den Bogen von der Digitalisierung im E-Commerce und der Zukunft der Logistik bis zu den Hoffnungsmärkten in Sachen Logistik 4.0 in Südafrika oder der Binnenschifffahrt und sehen uns an, welches neue Berufsbild die Datenflut mit sich bringt. In diesem Sinne viel Freude beim Lesen mit der LOGISTIK express Ausgabe 4/2017.

03 Inhalte, Editorial, Impressum

04 Willkommen in der Durchschnittsfalle

06 Smarte Logistik – schöne neue Technik-Welt

08 2018: 8 Änderungen die E-Commerce Versender wissen sollten

10 Der eCommerce Logistik-Day gab Antworten auf Zukunftsfragen

16 DHL: E-Commerce und die Zukunft der Logistik

18 Digitalisierung – Ihre Chance für mehr Erfolg. Are you ready?

20 Neuer Identifikationsstandard für Schuhe

22 Digitalisierung in allen Facetten – DLK 2017

23 Jahreshöhepunkt der Handelsszene – DHK 2017

24 lila Logistik : Inhouse Logistik mit neuen Tools optimieren

26 SPOTworx: Die Supply Chain auf Linie bringen

28 Südafrika: Geförderte Logistik und Automobilproduktion

32 KNAPP / Pankl: Eindeutig kein Sand im Getriebe!

34 Dematic / Piraquê: Kaum gebacken, schon im Handel

38 Witron / migrolino modernisiert Kleinmengenlogistik

42 KNAPP / Netretail: Fit für Wachstum

44 DLH: Österreich bekommt Mega-Logistik-Immobilie

46 LogServ will weiter wachsen

48 Binnenschiffer – Digital Immigrant?

50 Neue Anforderungen schaffen neue Berufsbilder

52 Menschen in Bewegung

54 Messen & Events

