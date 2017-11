Logwin mit neuer Beteiligung in Neuseeland

Im Oktober hat sich der weltweit agierende Logistikkonzern Logwin mit einem Drittel an der Supply Chain International Ltd (SCI) beteiligt, einer Anfang 2017 gegründeten Tochter der Supply Chain Solutions (NZ) Ltd (SCS) mit Sitz in Auckland, Neuseeland. Geleitet wird die SCI von Peter Furlong als weiterem Gesellschafter, der als Manager auf 30 Jahre Erfahrung in der internationalen Luft- und Seefracht zurückgreift.

Für Logwin markiert die Beteiligung den Einstieg in einen weiteren attraktiven Markt. Die Transaktion stärkt die regionale Marktposition von Logwin in Ozeanien. Im benachbarten Australien, dessen Wirtschaft stark mit der Neuseelands verknüpft ist, engagiert sich der Logistikdienstleister bereits seit über 25 Jahren und unterhält dort fünf Niederlassungen.

Die SCS ist einer der führenden Anbieter in der Kontraktlogistik und im Distributionsgeschäft in Neuseeland. Über die Tochter SCI werden diese Kunden nun auch an das internationale Logwin-Netzwerk angebunden. Logwin baut damit seine Präsenz weiter aus. Mit seinem weltweiten Luft- und Seefracht Netzwerk gewährleistet Logwin seinen Kunden kurze Transportzeiten und eine hohe lokale Servicequalität.

Quelle + Bildquelle: Logwin

Quelle: mylogistics.net