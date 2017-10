Neue Geschäftsführung bei Kardex Remstar

Peter Wilfinger ist neuer Director New Business und übernimmt die Geschäftsführung für Österreich und Rumänien.

Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und bin überzeugt, dass wir die Marktposition von Kardex in Österreich und Rumänien weiter steigern können, sowie den Ausbau und die Abwicklung von Großprojekten erfolgreich im Sinne unserer Kunden meistern werden. Peter Wilfinger

Zum 1. Juli 2017 hat Peter Wilfinger die Position des Director New Business bei Kardex Remstar übernommen. In dieser Funktion verantwortet er als Geschäftsführer des führenden Intralogistikanbieters die Niederlassungen in Österreich und Rumänien. Die Schwerpunkte werden dabei im Bereich Neukundengeschäft, Großprojekte und Marketing liegen.

Der 44-jährige, der unter anderem über Studienabschlüsse der Donau Universität Krems, der Wirtschaftsuniversität Wien und der University of Minnesota (USA) verfügt, bringt langjährige Führungs-, Management- und Vertriebserfahrung, vor allem in den Bereichen Sales und Marketing, aus verschiedenen Branchen mit. Zuletzt war er bei einem führenden Maschinenbauunternehmen in der grafischen Industrie für den Bereich Digitaldruck verantwortlich.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und bin überzeugt, dass wir die Marktposition von Kardex in Österreich und Rumänien weiter steigern können, sowie den Ausbau und die Abwicklung von Großprojekten erfolgreich im Sinne unserer Kunden meistern werden.“ , erklärt Peter Wilfinger.

Rückfragen & Kontakt:

Daniela Dobias • Kardex Austria GmbH

Puchgasse 1 • 1220 Wien

Telefon: 01/895 87 48-35 • E-Mail: daniela.dobias@kardex.com

Internet: www.kardex-remstar.at

Quelle: APA/OTS Wirtschaft