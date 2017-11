pixi* Software GmbH heißt jetzt Descartes Systems (Germany) GmbH

Der E-Commerce Experte und Anbieter für Warenwirtschafts- & Logistiksoftware pixi* Software GmbH trägt ab heute den Namen Descartes Systems (Germany) GmbH – das Produkt pixi* bleibt namentlich weiterhin bestehen.

Die starke Weiterentwicklung des führenden Anbieters für E-Commerce Warenwirtschafts- und Logistiksoftware auf internationaler wie auch auf Produktebene, spiegelt sich ab heute auch im neuen Firmennamen wieder. Mit der Umfirmierung von pixi* Software GmbH in Descartes Systems (Germany) GmbH macht der E-Commerce Experte einen weiteren sicheren Schritt bei der strategischen Ausrichtung als Anbieter für grenzenloses E-Commerce Supply Chain Management und verweist auf die Vielzahl an ergänzenden und etablierten Descartes Lösungen für unter anderem die Bereiche Logistik, Einkauf und Prozessmanagement, die pixi* Kunden zukünftig zur Verfügung stehen werden.

„Mit der Umfirmierung in die Descartes Systems (Germany) GmbH unterstreichen wir die Zugehörigkeit von pixi* in das bei mehr als 16.000 Kunden weltweit eingesetzte Lösungsportfolio der Descartes Systems Group Inc. und die damit verbundenen nationalen wie internationalen Entwicklungsmöglichkeiten für unsere Kunden“, erklärt Gregor Walter, VP Product Strategy eCommerce. „Auf den diesjährigen pixi* User Days in Frankfurt, Hamburg, Leipzig und München konnten pixi* Kunden einen ersten praktischen Einblick in die neue, vielfältige Descartes Lösungswelt erhalten: Vom elektronischen Datenaustausch mittels EDI, über das Identifizieren neuer Lieferanten via Marktanalyse-Tools, sowie Routing und Home Delivery Lösungen zur Planung, Steuerung und Auslieferung für Kuriere, Spediteure oder Versanddienstleister“, erläutert Gregor Walter weiter.

Das Mutterunternehmen Descartes Systems Group Inc. (Nasdaq: DSGX, TSX: DSG) ist der weltweit führende Hersteller von spezialisierten On-demand Software-as-a-Service (Saas) Lösungen zur Steigerung der Effizienz und Erhöhung der Planungssicherheit von Logistik-Unternehmen. Neben dem Hauptsitz in Waterloo (Ontario, Kanada) unterhält Descartes Niederlassungen und ein Netzwerk an Partnern auf der ganzen Welt.

Über die Descartes Systems (Germany) GmbH

Als Mitglied der Descartes Systems Group Inc. ist die Descartes Systems (Germany) GmbH der führende Hersteller für Warenwirtschaftssoftware und Lagerlogistik-Lösungen im E-Commerce.

Mit seiner Lösung pixi* deckt Descartes alle E-Commerce- und Omni-Channel Backend-Prozesse eines Händlers von der Kundenbestellung über barcodegestützte Pick- und Pack-Prozesse im Lager, den Versand, sowie das Versand-Tracking bis hin zur Rechnungsstellung ab. pixi* automatisiert Geschäftsprozesse und unterstützt mittels intelligenter Logistik-Verfahren die Umschlagzeiten im Warenlager zu optimieren, sowie die Lagerkapazitäten optimal zu nutzen. Durch eine modulare Architektur, Webservices und Standardschnittstellen fügt sich pixi* nahtlos in andere Systemumgebungen ein. Über 300 Unternehmen – darunter große Online Pure Player, Hersteller, Retailer, Großhändler und Fulfiller – wie Arktis.de, Design3000.de, Calida-shop.de und Seidensticker.com setzen pixi* erfolgreich ein.

