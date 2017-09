Verkauf der PTV AG an die Porsche SE abgeschlossen

Der im Juni angekündigten Verkauf von nahezu 100 Prozent der PTV Planung Transport Verkehr AG (PTV AG), Karlsruhe, an die Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE), Stuttgart, ist nun abgeschlossen. Die PTV AG ist ein führender Anbieter von Software für Verkehrsplanung und Verkehrsmanagement sowie Transportlogistik. Der Erwerb unterlag aufschiebenden Bedingungen und erfolgte Anfang September 2017. Das Investitionsvolumen der Porsche SE beträgt mehr als 300 Millionen Euro.

Die Porsche SE plant, das Unternehmen als eigenständige Gesellschaft weiterzuführen. Das laufende Geschäftsjahr der PTV Group (31. März) wird auf das Kalenderjahr umgestellt.

Vincent Kobesen, CEO der PTV, freut sich, dass die Übernahme der PTV AG durch die Porsche SE jetzt abgeschlossen ist. „Wir haben damit die Eigentümer-Struktur klar geregelt und auf die Zukunft ausgerichtet. Unseren Anspruch und Marktanteil als führender Softwareanbieter zur Planung und Optimierung von Verkehr und Transportlogistik werden wir damit auf der ganzen Welt weiter ausbauen.“

Informationen zu den beiden Unternehmen erhalten Sie jeweils auf der Homepage der Porsche SE unter www.porsche-se.com sowie auf der Homepage der PTV AG unter www.ptvgroup.com.

Die PTV ist derzeit auch Aussteller auf der IAA bei der Sonderausstellung New Mobility World in Halle 3.1 am Stand B27.

Quelle: APA/OTS Wirtschaft