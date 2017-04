Alpha Trains erweitert Lok-Portfolio, TX Logistik bringt neue Vectron auf die Schiene

Mit dem Kauf von zehn neuen Lokomotiven des Typs Vectron Multisystem investiert Alpha Trains in die umweltfreundliche und leistungsstarke Elektrotechnologie der neuesten Generation. Der Vermieter von Schienenfahrzeugen ergänzt damit sein Portfolio nachhaltig und festigt seine relevante Marktstellung. Die ersten beiden Fahrzeuge hat Siemens am vergangenen Mittwoch ausgeliefert. Die Lokomotiven gehen sofort in die Vermietung zur TX Logistik AG.

„Zwei Pole mit enormer Zugkraft“ steht in großen Lettern auf den beiden Fahrzeugen, die im Siemens-Werk München-Allach gebaut und übergeben wurden. „Als starke und kraftvolle Partner verstehen sich TX und Alpha“, so Fernando Pérez, Geschäftsführer der Alpha Trains Locomotives Division. „Unser beider Ziel ist echte Effizienz im Güterverkehr.“ Für TX Logistik bedeutet der Einsatz neuer Fahrzeuge mit neuester Technologie einen starken Wettbewerbsvorteil. Mit Vectron entscheidet sich der Schienenlogistiker für beste Qualität in der Traktion und Durchgängigkeit in den Verkehren.

„Modernisierung ist eine fortwährende Aufgabe, und die beginnt an der Spitze unserer Verkehre. Wir halten unsere Flotte jung, und gehen mit fortschrittlicher Technik hoch-leistungsfähig in die Zukunft“, beschreibt Mirko Pahl, Vorstandsvorsitzender der TX Logistik AG, die jüngsten Investitionen. „Mit zehn neuen Vectron bringen wir neue Zugkraft auf die Schiene: Die Multisystem-Loks sind interoperabel und in unseren Kernkorridoren zwischen Padborg und Verona flexibel einsetzbar. Das stärkt weiter die Positionierung der TX auf der Nord-Süd-Achse.“

Mit bis zu 160 Stundenkilometern und einer Leistung von 6.400 kW transportiert die Vectron MS Güter in jeweils beide Richtungen auf der Route Deutschland – Österreich – Italien. Für den grenzüberschreitenden Verkehr sind die Fahrzeuge sowohl mit landesspezifischen Transaktions- und Zugsicherungssystemen als auch mit dem Europäischen Zugsicherungssystem (ETCS) ausgerüstet.

2017 werden weitere acht Vectron MS in drei Phasen ausgeliefert und gehen ebenfalls für TX Logistik in Betrieb.