Die Logistikbranche hat in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung durchgemacht, die von technologischen Fortschritten bis hin zu veränderten Marktanforderungen geprägt ist. Eine der bemerkenswertesten Entwicklungen ist der Aufstieg von E-Commerce und die damit verbundene Nachfrage nach effizienten Lieferkettenlösungen. Unternehmen müssen heute in der Lage sein, Bestellungen schnell und kosteneffizient zu bearbeiten, um mit dem wachsenden Wettbewerb Schritt zu halten.