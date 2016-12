Auf der Suche nach der Besten Logistik Marke

Logistik Heute und Bundesvereinigung Logistik setzen Leser- und Expertenwahl „Beste Logistik Marke“ fort. Mehr als 260 Marken stehen ab 12. Dezember 2016 zur Wahl. Die Gewinner werden am 26. April 2017 in Berlin ausgezeichnet.

Das Deutsche Logistikmagazin Logistik Heute und die Bundesvereinigung Logistik (BVL) e. V. führen ihre 2016 gestartete Leser- und Expertenwahl im Jahr 2017 fort. Bei der Wahl „Beste Logistik Marke“ soll herausgefunden werden, welche Marken bei Supply Chain Managern, Logistikleitern und -experten im deutschsprachigen Raum das höchste Ansehen genießen.

Nachdem 2016 bereits erfolgreiche Marken in elf Kategorien ausgezeichnet worden sind, stehen für die Wahl 2017 Marken in elf anderen Kategorien zur Abstimmung an. Nominiert wurden die mehr als 260 Marken von einem unabhängigen Nominierungskomitee unter der Leitung von Prof. Dr. Christian Kille, Logistikexperte an der Hochschule Würzburg-Schweinfurt.

Die Kategorien decken viele große Bereiche der Logistik ab – von der Intralogistik, der Informationstechnologie über Transporter und Trailer bis hin zu Logistikdienstleistungen sowie dem Bereich Seehäfen und Reedereien. Zur Wahl stehen die Marken, die in Deutschland den größten Umsatz erzielen und hierzulande relevant für den Markt sind.

Die Wahl ist simpel: Logistik Heute-Leser und die mehr als 10.000 BVL-Mitglieder erhalten ab 12.12.2016 im Dezember-Heft beziehungsweise dem LOG.Letter der BVL eine Beilage mit fünf individuellen Codes. Unter www.logistik-heute.de/blm kann mit jedem Code die Abstimmung einmal durchgeführt werden. Die vier anderen Codes können an Kollegen weitergegeben werden. Jeder Teilnehmer muss mindestens in neun der elf Kategorien abstimmen und mindestens drei Lieblingsmarken pro Kategorie auswählen. Die Wahl endet am 28. Februar 2017. Wer abstimmt, kann attraktive Preise im Gesamtwert von mehr als 5.000 Euro gewinnen.

„Die Wahl gibt einen guten Einblick in die Markenwelt der Logistik, den inzwischen drittgrößten Wirtschaftsbereich in Deutschland. Die fast drei Millionen Beschäftigten werden 2016 voraussichtlich 258 Milliarden Euro erwirtschaften“, betont Thilo Jörgl, Chefredakteur Logistik Heute.

„Das Gros der Unternehmen in der Logistik hat die Bedeutung einer Marke für den Aufbau eines guten Images erkannt. Die Resultate dieser Wahl spiegeln wider, wo die Marken in der Gunst der abstimmenden Teilnehmer stehen“, ergänzt Bert Brandenburg, Geschäftsführer HUSS-VERLAG. „Starke Marken haben eine starke Sichtbarkeit und können das Bild einer gesamten Branche maßgeblich prägen“, erklärt Prof. Dr.-Ing. Thomas Wimmer, Vorsitzender der Geschäftsführung der BVL.

Der Termin für die feierliche Award Night steht schon fest: Mittwoch, der 26. April 2017, am Abend vor dem „Tag der Logistik“, den die BVL seit 2008 initiiert und koordiniert. Im Rahmen der abendlichen Prämierungsveranstaltung wird den Siegern in der Bertelsmann-Repräsentanz, Unter den Linden 1, in Berlin die Trophäe „Beste Logistik Marke“ des Jahres 2017 übergeben. Im Nachgang wird das auflagenstärkste, IVW-geprüfte Logistikmagazin Logistik Heute (tvA 35.174 Exemplare, IVW 3/2016) im Mai 2017 ein Sonderheft veröffentlichen, in dem alle Ergebnisse, Auswertungen und Fak-ten zur Wahl sowie die Sieger präsentiert werden.

Für 2017 stehen Marken der folgenden elf Kategorien zur Wahl:

1. Logistikimmobilienentwickler

2. Seehäfen

3. Förder- und Lagertechnik, Kommissionierung

4. Kennzeichnung und Identifikation

5. Tore und Rampen

6. IT für Warehouse Management

7. Kontraktlogistikdienstleistung

8. Reedereien

9. Schienenverkehrsdienstleistung

10. Transporter und Lieferwagen

11. Trailer und Aufbauten

Quelle: Huss-Verlag

Quelle: mylogistics.net