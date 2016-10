Auszeichnung für Big Data-Projekt

Jettainer in der Finalrunde des Deutschen Logistik-Preises

Jettainer, der international führende Servicepartner für ausgegliedertes Lademittel-management, hat im Wettbewerb um den Deutschen Logistik-Preis 2016 einen zweiten Platz belegt. Die Urkunde wurde im Rahmen des 33. Deutschen Logistik-Kongresses der Bundesvereinigung Logistik (BVL), der vom 19. bis 21. Oktober in Berlin stattfindet, überreicht. Die Jury, die aus einer Vielzahl an Bewerbungen die Preisträger kürte, würdigt damit den Einsatz des Unternehmens auf dem Gebiet der Nutzbarmachung großer Datenmengen.

Mit einer neuartigen Softwarelösung, die Jettainer in Zusammenarbeit mit der Universität Köln entwickelt hat, verbessert sich deutlich die Entscheidungsgrundlage zur Steuerung der weltweit rund 90.000 Container und Paletten. Durch die Auswertung großer Datenmengen gibt das System dem Controller Unterstützung bei Entscheidungen, wie die Lademittel im weltweiten Verkehrs-Fluss am effizientesten bewegt werden können. „Bei Komplexitätsbeherrschung, Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und Mensch-Maschine-Interaktion erschien der Jury das von Jettainer eingereichte Projekt besonders vorbildlich“, so Prof. Thomas Wimmer, Vorsitzender der Geschäftsführung der BVL. Dies sei für die gute Bewertung ausschlaggebend gewesen.

„Wir sind sehr stolz, als mittelständisches Unternehmen diese renommierte Auszeichnung erhalten zu haben. In Anbetracht der großen Konkurrenz, die sich jährlich um die begehrte Auszeichnung bewirbt, sind wir über den zweiten Platz sehr glücklich. Unser Dank gilt dem kompletten Team sowie unseren Partnern von der Universität Köln“, sagte Carsten Hernig, Geschäftsführer der Jettainer GmbH, bei der Preisverleihung im Rahmen des Deutschen Logistik-Kongresses in Berlin.