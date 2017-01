Bei der HHLA sitzt jetzt Angela Titzrath am Ruder

Angela Titzrath hat am 1. Jänner 2017 den Vorstandsvorsitz bei der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) übernommen. Sie gehört dem Vorstand des Unternehmens seit dem 1. Oktober 2016 an und tritt jetzt die Nachfolge von Klaus-Dieter Peters an.

„Ich freue mich, in einer für die HHLA herausfordernden Zeit Verantwortung für einen der wichtigsten Arbeitgeber in Hamburg zu übernehmen“, sagte Angela Titzrath anlässlich ihres Amtsantritts. Die HHLA sei ein Unternehmen mit großem Potenzial.

Freilich muss das mit den Segmenten Container, Intermodal und Logistik vertikal entlang der Transportkette aufgestellte Unternehmen den schnellen Wandel im Marktsegment der Reedereien, Terminalbetreiber und Transportlogistiker nachhaltig gestalten, um wettbewerbsfähig zu bleiben, so die HHLA-Vorstandsvorsitzende.

Angela Titzrath begann nach einem Studium der Wirtschaftswissenschaften und romanischen Philologie an der Ruhr-Universität Bochum ihre Karriere als Leiterin Operatives und Strategisches Controlling bei Mercedes-Benz in Rom. Von 1991 bis 2012 war sie in unterschiedlichen, internationalen Topmanagement-Funktionen und Produktionsbereichen des Daimler-Konzerns tätig. Zuletzt war sie Vorstand der EvoBus AG. 2012 wurde sie in den Vorstand der Deutsche Post AG bestellt. Sie gehört dem Aufsichtsrat verschiedener Unternehmen an.

