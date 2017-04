Bosch-Gruppe und Kühne + Nagel Polen erweitern Zusammenarbeit

Bosch Thermotechnology ist ein führender internationaler Hersteller von Heizungen und Warmwasserbereitern, die unter den Markennamen Junker, Bosch und Buderus verkauft werden. Kühne + Nagel übernimmt die Verantwortung für die Konsolidierung von drei bestehenden Lagern in Polen sowie Lagerbeständen in Deutschland an einem Standort, der sich in Piotrków (Zentralpolen) befindet. Der Standort fungiert als Verteilzentrum für Fertigwaren und Ersatzteile in Polen.

Um eine optimale Lieferkette zu gewährleisten, bietet Kühne + Nagel eine Lagerfläche die dem speziellen Lagerbedarf von Heizungen und Warmwasserbereitern entspricht. Synergien innerhalb des bestehenden Logistikparks in Piotrków ermöglichen es besser auf die hohe Volatilität der Lagerungsaktivitäten einzugehen, welche sich durch die Saisonalität der Produkte von Bosch Thermotechnology ergibt. Im Rahmen des Vertrages sind Kommissionierung und Verpackung, Qualitätskontrollen, Verwaltung von eingehenden Güterströmen von Lieferanten, Auftragsvorbereitung, Planung, Sichtbarkeit und Messinstrumente abgedeckt.

Kühne + Nagel unterstützt Bosch in Polen seit 1992. Der Logistikdienstleister betreibt das Bosch Verteilzentrum für Elektrowerkzeuge und den Automotive Aftermarket in Wrocław sowie für Marketing-Materialien in Warschau.

„Wir sind sehr erfreut, ein neues Kapitel unserer langjährigen Zusammenarbeit mit Bosch aufzuschlagen. Der neue Vertrag, den wir mit Bosch Thermotechnology unterzeichnet haben, stärkt unsere Zusammenarbeit auf globaler Ebene und insbesondere in Polen, wo wir bereits mehrere Anlagen betreiben. Es unterstreicht unsere Kundenorientiertheit und bestätigt unsere Strategie , branchenspezifische Lösungen abgestimmt auf die Anforderungen der Kunden zu bieten“, so Ingo Goldhammer, Geschäftsführer von Kühne + Nagel in Polen.

„Kühne + Nagel ist ein geschätzter und zuverlässiger Partner von Bosch, mit einem hohen Standard moderner Lager-Dienstleistungen. Ich freue mich, dass unsere Zusammenarbeit um den Bosch-Geschäftsbereich Thermotechnik erweitert wurde. Dies ermöglicht uns die Verteilung und zu optimieren und die Lagerung zu modernisieren“, erläutert Krysztof Ciemięga, Geschäftsführer von Bosch Termotechnology in Polen.

