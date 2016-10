Chooxe: Social Media am Körper – du als dein Profil

Facebook, Google Plus und Co. – die Auswahl an Social Networks ist nahezu so groß wie ihre angemeldeten User. Man kreiert ein Profil und ist online aktiv. Doch was, wenn man sein Profil vom virtuellen ins reale Leben bringen würde? Die neue Social Media Plattform Chooxe vom gleichnamigen Wiener Start-up-Unternehmen wagt diesen Schritt: User generieren im Internet ihr Profil, das mit einem individuellen QR-Code verbunden und mit einem Shirt direkt am Körper getragen wird. Alternativ gibt es Sticker, die mit dem individuellen QR-Code bedruckt werden können. Möchte man den User kennenlernen, muss man nur den QR-Code auf seiner Kleidung oder dem Sticker scannen. Chooxe bietet dafür eigens designte Shirts an.

Genug von Userprofilen, bei denen fraglich ist, ob die Person auf dem Profilbild dem User „dahinter“ entspricht? Genug von Nachrichten, die im Sand verlaufen? Es gibt jetzt Hoffnung: Die Lösung heißt Chooxe. In diesem Social Network muss man keine bösen Überraschungen befürchten. Man hat seinen favorisierten User direkt „live“ vor Augen und kann sicher sein, dass eine Kontaktaufnahme von ihm erwünscht ist. Umgekehrt bietet Chooxe kontaktfreudigen Menschen die Möglichkeit, durch das Tragen ihres Shirts zu symbolisieren, dass sie gerne mit neuen Bekanntschaften in Kontakt treten.

Symbiose von virtuell und real: Das Chooxe-Prinzip

„Im Gegensatz zu bisherigen Social Media Plattformen schließen wir mit Chooxe die Lücke des digitalen Ichs zum realen Leben“, erklärt Chooxe-Gründer Oliver Fleig. Chooxe funktioniert nach einem einfachen Prinzip: Nachdem ein neuer User sein Profil online erstellt hat, wird diesem ein einzigartiger QR-Code zugeordnet, unter welchem er real „erreichbar“ ist. Dieser individuelle QR-Code wird daraufhin auf die Rückenseite eines vom User ausgewählten Kleidungsstücks gedruckt, das im Chooxe-Onlineshop erworben werden kann. User, die mit einem QR-Code unterwegs sind, können somit jederzeit von ihren Mitmenschen durch Scannen ihres QR-Codes kontaktiert werden.

Klarer Vorteil: Der User „live“ vor Augen

Im Gegensatz zu anderen Social Networks hat man bei Chooxe seinen favorisierten User direkt vor Augen und kann sicher sein, dass dieser gerne kontaktiert werden möchte. Natürlich kann nicht im Vorhinein garantiert werden, ob die Chemie schließlich passt, aber die Hemmschwelle vor einer möglichen ersten Abfuhr und die Sorgen, dass die Person auf dem Profilbild nicht dem User „dahinter“ entspricht, gehören der Vergangenheit an.

„Boxes“: Infos und Fragen, die überall platziert und geteilt werden können

Um auf einer weiteren Ebene miteinander in Kontakt treten zu können, haben „Chooxer” die Möglichkeit, so genannte Boxes durch GPS-Ortung in einer Karte zu platzieren. Boxes sind Informationen jeglicher Art, die User online eingeben und dann an einem Standort positioniert werden. Die Boxes werden im Anschluss daran auf einer Karte für alle User angezeigt. Auch wenn der User seinen Standort wechselt, bleibt die Box am jeweiligen Standort liegen. Die Informationen, die in den Boxes enthalten sind, dienen als Anknüpfungspunkt für Gespräche unter den „Chooxern“.

Individuelle User, individuelle Outfits: Über 2500 Variationen

„Mit unseren Kleidungsstücken legen wir größten Wert darauf, modern zu sein und individuelle Wünsche zu erfüllen“, so Oliver Fleig weiter. Die Bekleidung für „Chooxer“ ist im Onlineshop in über 2500 Variationen in limitierter Stückzahl erhältlich. Durch Auswahl des Shirttyps, der Farbe, des Front- sowie des Rückenmotivs können die persönlichen Geschmäcker erfüllt werden. Jedes Shirt kostet zwischen 30 und 40 Euro. Die Kollektion wird stetig erweitert, aktuell sind Kapuzenpullover und Westen in Planung. Neben der Modekollektion wird es künftig auch Sticker zum Ausdrucken geben, die ebenfalls mit QR-Codes versehen und an beliebigen Orten angebracht werden können.



Über Chooxe

Das Wiener Start-up-Unternehmen besteht rund um Gründer und Geschäftsführer Oliver Fleig aus einem Team von Programmierern, Grafikern, Designern und Marketingexperten. Inspiriert von der Überlegung, digitale Medien mit Mode zu verbinden, entwickelte Fleig das „Chooxe-Prinzip“. Durch das Tragen eines Chooxe-Shirts als direkte Aufforderung des Gegenübers zur proaktiven Kontaktaufnahme, gehören Hemmschwellen vor einer ersten persönlichen Ansprache der Vergangenheit an. Chooxe schlägt eine Brücke zwischen dem digitalen Ich und dem realen Leben.

Website: https://chooxe.me