Edenred erwirbt Anteilsmehrheit der UTA

Der Tank- und Service-Kartenanbieter UTA hat mit der Pariser Edenred-Gruppe ab dem 1. Januar 2017 einen neuen Mehrheitseigentümer. Die Gründerfamilien Eckstein und van Dedem überlassen von ihrem Mehrheitsanteil (51 Prozent) weitere 17 Prozent dem Mitgesellschafter Edenred (34 Prozent). Damit zieht die Edenred-Gruppe jetzt die Option zur Mehrheitsübernahme (51 Prozent), die bereits beim Einstieg vereinbart worden war. Weitere 15 Prozent an UTA hält die Daimler AG.

„Nach der Unterzeichnung einer strategischen Vereinbarung mit Embratec und einer Verdoppelung der Größe des Tankkartengeschäfts in Brasilien wird Edenred durch die Erhöhung seines Anteils am Kapital der UTA zu einem weltweit führenden Unternehmen im Markt für Spesenmanagement. Dank dieser maßgeblichen Beteiligung und aufgrund des Erfolges unserer ersten gemeinsamen Initiativen, sind wir zuversichtlich, dass wir das Potenzial der UTA in Europa ausbauen können. Sowohl im Bereich des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs als auch mit der Einführung von Lösungen für Pkw-Fuhrparks in ausgewählten Schlüsselländern“, so Bertrand Dumazy, Vorsitzender und CEO von Edenred, Beiratsvorsitzender der UTA.

UTA und Edenred sehen großes Potenzial in der Entwicklung der Services von UTA für den Last- und Schwerverkehr vor allem in Mittel- und Osteuropa. „Wir arbeiten zudem an neuen Lösungen für das Management von Pkw-Flotten, die Edenred zukünftig auch seinen 300.000 Kunden in Europa anbieten wird“, so Volker Huber, CEO von UTA.

Der europäische B2B-Markt für Tankkarten verfügt mit rund 300 Mrd. Euro, die derzeit für Treibstoffe auf Geschäftsreisen ausgegeben werden, über ein großes Entwicklungspotenzial. Insbesondere im Bereich der Pkw-Fuhrparks haben bargeldlose sowie markenunabhängige Zahlungssysteme ein starkes Wachstumspotenzial.

Union Tank Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) zählt zu den führenden Anbietern von Tank- und Servicekarten in Europa. Über das UTA-Kartensystem können gewerbliche Kunden an über 54.000 Stationen in 40 europäischen Ländern markenunabhängig und bargeldlos tanken sowie weitere Leistungen der Unterwegsversorgung nutzen. Dazu zählen unter anderem die Mautabrechnung, Werkstattleistungen, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Rückerstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer.

www.uta.com

Quelle: oevz.com